Фонтаны все еще играют, смеются солнечными брызгами, а дети, облитые водой, выглядят так, будто каникулы все еще продолжаются.

И в то же время витрины кафе и магазинчиков уже украшают тыквы, бумажные летучие мыши и ведьминские шляпы. До Хэллоуина еще далеко, но Одесса торопится — ведь умеет жить сегодняшним днем, не откладывая на потом.

Идешь по улицам, и город кажется беззаботным. Теплые лучи скользят по фасадам старых зданий, во дворах цветут цветы, а даже ветер играет на брусчатке мягкой мелодией.

Похоже, что войны нет, что она где-то далеко. Но в душе каждый знает: она рядом. Она может напомнить о себе в любую минуту — крик сирены всегда готов разорвать тишину.

Может, именно поэтому сентябрь такой щедрый. Он дарит Одессе еще немного лета, еще немного тепла и красоты, чтобы люди могли вдохнуть этот свет, спрятать его в сердце — и иметь силы держаться дальше.

Так что — держимся!

Фото автора

Читайте также: