Ключевые моменты:

С 2021 года на юге высажено более 59 млн деревьев на площади 8 155,7 га.

В этом году запланировано 3,4 млн новых саженцев, в частности создание 300 га новых лесов на незалесенных землях.

Подробности программы

Южный филиал ГП «Леса Украины» активизирует подготовку к осенней кампании по лесокультурам, ведь на конец 2025 года приходится завершение первого этапа национального проекта «Зеленая страна». С 2021 года здесь уже посадили более 59 млн деревьев, в основном после запуска лесной реформы в 2023 году. Общая площадь новых лесных насаждений составляет 8 155,7 га.

В этом году юг страны получит еще 3,4 млн саженцев, которые будут высажены в Одесской, Николаевской и деоккупированных территориях Херсонской области. Ключевой задачей является создание 300 га лесов на землях, которые ранее не были залесены. Для региона с самым низким уровнем лесистости это имеет большое значение: новые насаждения будут защищать почвы от эрозии, удерживать влагу, улучшать микроклимат и поддерживать биоразнообразие.

Чтобы обеспечить высокую приживаемость, филиал готовит собственный посадочный материал на площади более 45 га. Часть сеянцев растет в теплицах и специальных корбах, остальные — в открытом грунте. Используют как традиционные саженцы, так и те с закрытой корневой системой. Лесоводы уже собрали более 11 т семян основных пород, а в третьем квартале достигли 1 800 кг семян плодокосточковых деревьев.

Посадка начинается сразу после первых осенних дождей, когда почва станет влажной и рыхлой, а температура будет держаться в пределах +8…+12 °C — оптимальных условий для приживания сеянцев.

