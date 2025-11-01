Ключевые моменты

Одессит Борис Иофан стал одним из главных архитекторов сталинской эпохи.

Он спроектировал Дом на набережной — здание для партийной элиты СССР.

Среди жильцов были Хрущёв, Берия, дети Сталина, маршалы и писатели.

Дом стал не только символом роскоши, но и местом трагедий — здесь репрессировали сотни жильцов.

Иофан также создал проект грандиозного Дворца Советов, так и не реализованный.

7 ноября — пьяный день календаря

А давайте, уважаемые, отметим 7 ноября. В годы СССР мы отмечали этот «праздник» и дома, и на работе. Застольями с тостами, вернувшись с демонстрации. Пройдя дружными рядами перед трибуной с «первыми лицами» города и области и вяло прокричав «Ура!» в ответ на «Да здравствует Великая Октябрьская Социалистическая революция!» и «Слава СССР — оплоту мира и социализма!», мы, теперь уже бодро, направлялись на родное предприятие, где в т.н. красном уголке уже были накрыты столы — потрудились сотрудницы, которым коллектив доверил нечто более важное, чем топать на «мероприятие».

Было множество тостов и, поверьте, ни один из них не упоминал ни революцию, ни партию с её «определяющей и вдохновляющей ролью». И это несмотря на то, что вместе с нами — беспартийными, вовсе не отставая от нас, «бухАли» и членствовавшие в КПСС коллеги.

Короче говоря, день 7 ноября давал возможность верхам лишний раз провозгласить, что «партия и народ едины», а нам, рядовым и полностью аполитичным труженикам — возможность посидеть за накрытым в складчину столом.

Пусть моё предложение, уважаемые, отметить 7 ноября ни в коем случае не подтолкнет вас к мысли записать меня в большевики — ленинцы. Ленина я в гробу видел. Один раз, когда после Олимпиады-80 меня командировали в москву за «подачкой» — там «братским республикам» с барской руки передавали радиорелейное оборудование, отработавшее на Олимпиаду.

Ну и между делом забрел я в гробницу к Ильичу «на огонек». А насчет отметить 7 ноября — так я реалист, и прекрасно понимаю, что далеко не все, читающие эти строки, знают, почему революция октябрьская, а праздновали в ноябре.

Так вот, я помню, как в ту мою поездку в москву экскурсионный автобус привез меня к т.н. «Дому на набережной»- жилой правительственной 12-этажке. У меня, к большому сожалению, нет повода сегодня написать, что туда погостить прилетел какой-нибудь шедевр украинского ракетостроения.

Привязка к дате есть — «железная»: тот дом был сдан в эксплуатацию 7 ноября 1931года. Но главное другое: его спроектировал академик архитектуры Борис Иофан — ОДЕССИТ! Вот и отметим этот день публикацией о нем и этом его детище.

Путешествие из Одессы в Италию, а потом в Москву

Борис Михайлович Иофан родился в 1891 году в Одессе, учился здесь в Художественном училище. Семья жила на ул. Елисаветинской (сейчас Университетская) в «доме с атлантом». В 1914 году уехал в Италию, где в Риме получил академическое архитектурное образование и первый опыт профессиональной деятельности.

В 1924 году Иофан вернулся в СССР и с годами стал личным архитектором Сталина. На его счету большое количество реализованных интересных архитектурных решений, к примеру, павильон СССР на Всемирной выставке в Париже (1937), увенчанный скульптурой «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной.

Самый большой реализованный проект — Дом на набережной (Дом правительства) — жилой дом для партийной элиты, символ эпохи (о нем ниже). Самый большой нереализованный — проект Дворца Советов (1931–1941) — грандиозное здание, которое должно было стать главным символом СССР.

Это было бы здание высотой 420 м (для понимания: Эйфелева башня — 330 метров, Киевская телебашня — 385 м). Увенчать это здание должна была фигура Ленина высотой 70 м. Под строительство дворца было выбрано место, где ранее стоял Храм Христа Спасителя, уничтоженный в 1931 году. Строительство заморозили в 1941-м — и на этом всё. Дожил Лауреат Сталинской премии Борис Иофан до 1976 года.

Что за “главный ЖК” Москвы построил Борис Иофан: история Дома на набережной

Далее — о Доме на набережной. Строительство длилось с 1928 по 1931 годы. Чтобы понять уровень, надо знать, кто курировал строительство. Это были архитектор Борис Иофан, председатель Совнаркома СССР Алексей Рыков, глава ОГПУ Генрих Ягода и секретарь ЦИК СССР Авель Енукидзе (этого Авеля, как и библейского, в 1937-м тоже угробил «Каин»- его ближайший кореш Джугашвили — Сталин).

До 1952 года оно было самым высоким жилым зданием москвы. Но наиболее всего это «сочинение» одессита интересно теми персонами, которые в нем проживали в разные времена.

В доме стали получать квартиры представители советской элиты: партийные и государственные деятели, герои Гражданской войны, Социалистического Труда и Советского Союза, писатели, служащие Коминтерна.

Среди жильцов Дома на набережной были дети Сталина — Светлана Аллилуева и Василий Сталин, государственные деятели Алексей Рыков, Лаврентий Берия, Никита Хрущёв, поэт Демьян Бедный, авиаконструктор Артём Микоян, шахтёр-ударник Алексей Стаханов, герои-лётчики Михаил Водопьянов и Николай Каманин, писатель Александр СерафимОвич.

Самыми престижными считались 1-й и 12-й подъезды, окна которых выходили на кремль. Квартиры с видом на электростанцию, химчистку или прачечную ценились ниже. Первые этажи корпусов занимали прислуга и охрана, высокопоставленные жильцы селились в квартирах от второго этажа и выше.

На каждой лестничной площадке было по две квартиры. Они имели от одной до семи комнат и площадь до 300 м² при высоте потолков 3,7 метра, были оборудованы газовыми плитами, телефоном, мусоропроводом, имели горячее водоснабжение, которого в 1930-е годы не было даже в кремле, а также окна в туалетах и ванных комнатах (по европейским стандартам).

Полы были уложены дубовым паркетом, многие квартиры содержали комнаты для прислуги. В доме работало центральное отопление, пассажирские и грузовые лифты.

Как жила советская элита в лучшем доме страны

Помимо жилых корпусов, в комплекс, придуманный Иофаном, входили прачечная, медпункт, сберкасса, почта, детские ясли и сад, поликлиника, библиотека, спортзал, теннисные корты, магазин-распределитель. В подвалах были устроены мусоросжигательные печи.

Несмотря на большую площадь квартир, кухни были сделаны небольшими — до 6 м², а всю необходимую еду жильцы могли получать в «своей» столовой по спецталонам. На каждой кухне имелось отверстие в стене для самоварной трубы и выход грузового лифта для вывоза мусора.

Во дворе дома были цветники и фонтаны. Для досуга жильцов был кинотеатр «Ударник» на 1500 мест, где демонстрировались новинки советского и мирового кинематографа. В отличие от рядовых москвичей, жители дома могли получать билеты на киносеансы вне очереди.

Немного отсебятины в связи с вышеизложенным: 30 лет спустя, в 1960-е годы (вплоть до 1964-го, когда я был уже в 4-м классе) мы с родителями в Херсоне жили в квартире с туалетом во дворе, а потом переехали в 1-комнатную «хрущевку» с титаном в туалете, рядом с унитазом (титан — это такое индивидуальное отопительное устройство, уголь или дрова к которому каждая квартира хранила в своих сараях в подвале 5-этажки).

На кухне рядом с 2-конфорочной газплитой торчал баллон с пропан-бутаном. Улица называлась — 40 лет Октября. На демонстрацию 7 ноября родители ходили с колоннами своих учреждений и вместе со всеми простодушно кричали «ура», когда с трибуны восклицали «Слава КПСС!». Тогда мало кто предполагал, что есть «белые люди», которые живут лучше «серой массы». Прошло еще 30 лет, и (вот совпадение!) именно вблизи этой нашей бывшей «хрущевки» на заборе я впервые увидел транспарант «Хай живе КПРС на Чорнобильській АЕС!»

Но вернемся же в тот дом, придуманный одесситом для москвичей. «Коммунизм» там был, как и положено, с «совковым» душком. О приёме гостей надо было заранее сообщать комендантам, двор патрулировала охрана с собаками.

Для ночёвки посторонних было необходимо оформлять документы. Ну и конечно же, изменения в должности жильца приводили к миграции внутри жилого комплекса. А ротация среди жильцов с годами та ещё началась! Сказалась, видать, мистика: могильные плиты с близлежащего кладбища пошли на строительство фундамента Дома.

Лучший дом оказался “с душком”

С 1933 года начались аресты жильцов Дома, принявшие массовый характер в годы Большого террора, когда борьба с «врагами народа» коснулась высших государственных, военных и партийных чиновников.

Из жителей дома репрессировали более 700 человек, среди которых были маршалы Тухачевский и Блюхер, вышеупомянутый Алексей Рыков и его жена, крупные партийные деятели Павел Постышев, Осип Пятницкий.

Некоторые квартиры в конце 1930-х годов поменяли по пять хозяев: опечатанными стояли целые подъезды, в том числе «козырный» 12-й. Желание занять престижную жилплощадь приводило к доносам, по дому прокатилась волна самоубийств.

Неоднократно случалось, что жильцов арестовывали целыми семьями. «Врагов» расстреливали, а их жен отправляли в…Алжир. Хотя, если точнее, то в А. Л. Ж. И. Р. — Акмолинский Лагерь Жен Изменников Родины (Казахстан).

В годы Второй мировой и послевоенные годы в Доме жили многие видные деятели Советской армии, в том числе маршалы Жуков, Баграмян, Конев, Малиновский, Мерецков.

Немало и других известных имен связано с этим Домом. Среди них — родственники лётчика Михаила Водопьянова и актёров Алексея Баталова, Леонида Куравлёва, артисты Геннадий Хазанов, Наталья Андрейченко, певица Глюкоза, внучка поэта Расула Гамзатова. Не обходится, правда, и без нечистой силы в доме на могильных плитах: там вроде патриарх московский кирилл, отродье дьявола, в пяти комнатах ютится. Интересно, птичек он любит? Типа «Фламинго»…

Вот, как-то так: Самуил Маршак «Дом, который построил Джек» написал, а я — «Дом, который построил Иофан». Ну а что касается 7 ноября — так хороший день: пятница — развратница. И два выходных впереди…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса