«Размытые нормы» и сравнение с советским правом

10 мая более сотни одесситов собрались на Биржевой площади у здания городского совета, чтобы выразить протест против принятия нового Гражданского кодекса.

Стоит отметить, что участники акции держали плакаты с критическими лозунгами по поводу документа. В частности, протестующие сравнивали отдельные положения проекта с нормами советского и российского кодексов. Митингующие также выражали беспокойство из-за использования термина «доброобычность», который, по их мнению, слишком размыт и может приводить к неоднозначной трактовке.

Кстати, документ вызывает бурные обсуждения и у экспертов. Свои оговорки выразили инициатор протестов в Одессе Кристина Тристан, председатель Одесского Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко и адвокат, член правления правозащитной организации «Прожектор» Каролина Палайчук.

Анатолий Бойко подчеркнул, что в условиях войны принятие нового Гражданского кодекса преждевременно. По его мнению, при необходимости стоило бы ограничиться точечными изменениями, в частности, связанными с евроинтеграционными обязательствами, а не полностью переписывать ключевой правовой документ. Он добавил, что резонанс вокруг проекта может быть связан как с спешкой в ​​подготовке, так и с наличием противоречивых положений.

В то же время, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что проект нового Гражданского кодекса не сужает прав ЛГБТ-сообщества и не вводит новых ограничений, а лишь сохраняет действующее регулирование. Он также пояснил, что термин «доброобычность» является украинским эквивалентом европейского понятия.

Источник: Интент