Ключевые моменты:
- Частные университеты остаются самыми дорогими — от 100 тыс. грн в год.
- В топ-10 вошёл одесский вуз с ценой обучения более 137 тыс. грн.
- Разрыв между самыми дорогими и дешевыми вузами достигает десятков раз.
Самые дорогие частные университеты: Одесса — в списке
Анализ конкурсных предложений показал значительный рост стоимости обучения в частных вузах Украины. В среднем цены стартуют от 100 тысяч гривен в год и могут превышать 300 тысяч, пишет Education.ua.
Самым дорогим оказался American University Kyiv — почти 324 тысячи гривен за год обучения. Также в тройке лидеров — Зигмунд Фрейд Университет Украины и Украинский католический университет.
В список самых дорогих попал и одесский вуз — технологический университет «ШАГ». Здесь обучение обходится примерно в 137 тысяч гривен в год, что делает его одним из наиболее затратных вариантов среди региональных учебных заведений.
В целом десятка самых дорогих частных вузов включает также IT Step University, Киевскую школу экономики, Neoversity и другие учреждения, где стоимость обучения превышает 100 тысяч гривен ежегодно.
Где в Украине самое доступное образование
В то же время наиболее доступное образование предлагают преимущественно педагогические и духовные учебные заведения. Так, в Таврическом христианском институте год обучения стоит около 11 750 гривен, а в Волынской православной богословской академии и Бердянском государственном педагогическом университете — около 15 тысяч гривен.
Таким образом, разница в стоимости обучения между украинскими вузами может достигать более чем двадцатикратного размера, что делает выбор учебного заведения серьёзным финансовым вопросом для абитуриентов и их семей.
