Ключевые моменты:

ОНУ им. Мечникова проведет День открытых дверей 18 апреля.

Абитуриенты смогут познакомиться с факультетами и преподавателями.

Гостям расскажут о правилах поступления в 2026 году.

Одесский национальный университет (ОНУ) имени И. И. Мечникова приглашает познакомиться с возможностями обучения в одном из главных образовательных центров региона. День открытых дверей – это отличный шанс лично пообщаться с преподавателями, деканами и нынешними студентами, чтобы определиться с будущей специальностью.

Гостям подробно расскажут о современных образовательных программах, материально-технической базе университета и карьерных перспективах для выпускников. Особое внимание уделят правилам поступления в 2026 году, чтобы абитуриенты могли заранее подготовить все необходимые документы.

Мероприятие состоится по адресу: Французский бульвар, 24/26. Начало – в 11:00.

Ранее ОНУ имени И.И. Мечникова наряду с другими одесскими вузами вошел в престижный рейтинг QS Europe 2026.