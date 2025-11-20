Ключевые моменты:

На 9 утра более 30% сети «Киевстар» были без питания.

Около 4% базовых станций перестали работать.

99% сети домашнего интернета имеют до 12 часов автономности, но лишь 15–20% клиентов обеспечили резерв для своих роутеров.

Киевстар без света: какие проблемы в сети

Генеральный директор «Киевстара» Александр Комаров сообщил, что утро 20 ноября стало крайне тяжелым для сети мобильного оператора. По его словам, более 30% сети остались без электропитания почти по всей стране. Пять региональных технологических центров работают на генераторах, а большая часть инфраструктуры держится на аккумуляторах. При этом около 4% базовых станций полностью вышли из строя.

Комаров отметил, что компания заранее готовилась к длительным отключениям света. Для этого 99% сети домашнего интернета обеспечили резервом до 12 часов автономной работы. Было установлено более 80 тысяч LiFePO4-аккумуляторов.

Однако стабильность фиксированного интернета зависит не только от оператора. Чтобы связь работала дольше, абоненты должны подключить свои роутеры к резервному питанию — с помощью павербанка, источника бесперебойного питания или зарядной станции.

По данным «Киевстара», только 15–20% клиентов уже позаботились о резервном питании роутеров. Во время недавнего полного блэкаута в Полтавской области этот показатель был всего 2%. Это приводит к тому, что абоненты массово переключаются на мобильную сеть, нагрузка на нее растет, базовые станции быстрее разряжаются, а качество связи падает.

Гендиректор отметил, что оператор со своей стороны сделал все возможное для усиления автономности, теперь важен вклад каждого абонента — чтобы связь оставалась доступной даже во время длительных отключений света.

