Ключевые моменты:

Одесса и Николаевская область регулярно страдают от атак на энергетическую инфраструктуру, но выстраивают устойчивость: резервные источники энергии, солнечные станции, децентрализация теплоснабжения;

В учреждениях социальной сферы обоих регионов установлены когенерационные установки, генераторы, модульные котельные и аккумуляторные системы;

Активно внедряются солнечные электростанции: только в Николаевской области – уже в 31 заведении, в том числе больницах;

Развивается альтернативная энергетика на биотопливе, особенно в малых громадах;

ОСМД в Одессе обеспечило автономное отопление и электроэнергию для жителей, объединив усилия на уровне дома;

Международная поддержка (USAID, GIZ, JICA, Greenpeace и др.) помогает восстановить и модернизировать системы теплоснабжения и электроснабжения;

Эксперты подчеркивают: энергоустойчивость невозможна без системной государственной политики и масштабных инвестиций – речь идет о миллиардах долларов.

Электроэнергия в Украине – откуда она берется?

– За последние пару лет в Украине начали активно устанавливаться когенерационные установки, – рассказывает профессор Геннадий Баласанян, заведующий кафедрой тепловых электростанций и энергосберегающих технологий ОНУ «Одесская политехника». – Такие автономные системы были и раньше, но массово проекты реализовались только сейчас. К сожалению, большое количество ветряков и солнечных панелей сейчас – на оккупированной территории Херсонщины и Запорожья. Однако оставшиеся делают большой вклад в общую систему энергетики страны.

По словам ученого, в процентном отношении ситуация с источниками электроэнергии такова:

60% электроэнергии – атомные электростанции;

15% – импорт электричества из западных стран;

10-15% дают тепловые электростанции;

5-10% – альтернативные источники энергии (когенерационные установки, гидроэлектростанции, фотоэлектрические солнечные электроподстанции).

Впрочем, общая статистика не отображает региональных трудностей. Как с ними справляются отдельные регионы, зависит не только от ресурсов, но и от организации на местах. Рассмотрим пример Николаевской области.

Готова ли Николаевщина к блэкауту?

За время полномасштабной войны в Николаевской области было зафиксировано 1285 повреждений объектов распределения электроэнергии, из которых 99% удалось восстановить, сообщили в Николаевской ОВА. Однако особенно уязвимыми остаются громады у побережья, такие как Очаковская или Куцурубская. Они до сих пор доступны для вражеской артиллерии и FPV-дронов, и поэтому – в постоянном риске остаться без света, тепла и связи.

Чтобы выстоять, область вводит резервные сценарии. Ключевые электроподстанции укрепили инженерной защитой I уровня. А во всех учреждениях социальной сферы – больницах, школах, водоканалах – уже есть генераторы, говорят в ОВА. По официальным данным, их более 3,2 тысячи.

В ОВА говорят, что объемы местной генерации значительно превышают внутреннее потребление. Фактически Николаевская область – поставщик электроэнергии для других регионов. В теории это придает стабильности, но в реальности – не отменяет уязвимости сетей к новым ударам и не гарантирует защиты при повторном массированном обстреле.

Одесса: вызовы и локальные решения

В Одессе ситуация схожая – поврежденная инфраструктура, дефицит ресурсов и усложненный доступ к оборудованию. И это касается не только электроэнергии – сложности возникают и в системе теплоснабжения, что в условиях блэкаутов прибавляет еще один уровень напряжения. По словам Анны Поздняковой, директора КП «Теплоснабжение города Одессы», главные проблемы – это износ теплосетей, устаревшее оборудование и отсутствие автоматизированного управления. Кроме того, действующие тарифы не стимулируют инвестиции в обновление системы, поэтому переход к энергоэффективному теплоснабжению происходит медленно.

Централизованное теплоснабжение уязвимо из-за ракетных обстрелов, отключений электроэнергии и разрушения элементов логистики. Поэтому Одесса активно работает над резервом обеспечения инфраструктурных объектов резервными источниками тепла. В частности, в рамках проектов энергетической устойчивости на критических объектах (больницы, котельные) устанавливают малые когенерационные установки, генераторы и резервные дизельные или газовые котлы. Для отдельных микрорайонов разработаны сценарии децентрализации теплоснабжения. Модульные котельные есть в резерве, но их планируют использовать только для больниц в случае необходимости.

Полностью полагаться на источники энергии, работающие на дизеле или газе, не всегда целесообразно. Они зависимы от стабильного снабжения горючего, поэтому в условиях логистических сбоев или нехватки средств становятся уязвимыми. Это побуждает Одессу и Николаев активно изучать возможности солнечной энергии.

Ставка на солнце – источник самой дешевой электроэнергии

В обоих регионах массово внедряют солнечные электростанции (далее – СЭС). В Одессе примером энергетической устойчивости стал кейс детской поликлиники №6, также известной как Compass. В ночь на 19 февраля 2025 года она получила повреждения во время дроновой атаки. Была разрушена лаборатория, выбито большинство окон и дверей, повреждены перекрытия и часть оборудования. Несмотря на это, медучреждение не остановило работу. Причина – гибридная солнечная электростанция, заранее установленная при поддержке GIZ (Германия). Именно она стала залогом энергетической независимости заведения еще во время блэкаутов 2022-2024 годов.

– Мы смогли обеспечить сохранение холодовой цепи для вакцин, бесперебойную работу критического оборудования, отопления, воды, связи. И даже зарядку гаджетов для пациентов. Запустили символическую акцию «Заряжайся вместе с Compass», – рассказывает директор поликлиники Сергей Горищак.

В Николаевской области солнечная энергетика тоже развивается. Солнечные электростанции появились в 31 заведении, из которых 24 – медицинские. Их последние три года устанавливают при поддержке доноров, говорит внештатный советник главы Николаевской ОВА по вопросам энергоэффективности Дмитрий Колосовский. В планах областных властей обеспечить солнечными электростанциями каждую больницу области.

Часть таких станций – с системами накопления энергии, пояснил он. Они позволяют больницам не зависеть от задержки запуска дизель-генераторов в критических ситуациях.

– Если у генератора есть задержка от 10 секунд до нескольких минут, пока он выключится и даст электроэнергию, то именно эти солнечные системы включаются в миллисекунды. Это особенно важно для операционной. То есть врачи во время операции могли даже не заметить, как происходит процесс переключения, – объяснил Дмитрий Колосовский.

Но не везде можно поставить солнечные панели, не везде они эффективны. В таких случаях регионы ищут другие варианты – в частности, биотопливо местного производства.

Альтернативная энергия: где искать дополнительные источники тепла?

Чтобы не остаться без света из-за постоянных обстрелов, в Николаевской области не только восстанавливают энергетическую инфраструктуру, но и делают ее более устойчивой при поддержке международных партнеров.

– У нас много агропредприятий в регионе, но мы используем газ. Концепция идеи проста: у нас есть определенное количество твердого альтернативного вида топлива, которое производится в Николаевской области. То есть лучше покупать это топливо у местных фермеров, чтобы деньги остались в области. За эти несколько лет многие котельные были поставлены за счет доноров, – объяснил Дмитрий Колосовский.

На практике это означает установку твердотопливных котельных в заведениях, ранее зависимых от электроотопления, пояснил советник. Один из примеров – город Первомайск, где почти все школы, детские сады и больницы снабжены теплом даже на случай отключений.

Фактически это возобновляемое топливо из аграрных отходов. Они – экологичные и экономные, однако есть фермерские хозяйства, которые отказались от этой идеи из-за нерентабельности. Об этом рассказал Вадим Коренда, директор компании «Люкс-Ойл», работавшей в Софиевке. Ранее это топливо пользовалось спросом не только среди софиевчан, которым оно компенсировало отсутствие газоснабжения, но и продавалось в целом по Украине. Но в конце концов предпринимателю пришлось отказаться от его производства.

– Как свет стал стоить 10-11 гривен, мы уже не производили это топливо. Зарплаты стали выше, электроэнергия подорожала, запчасти вдвое подорожали. Делать в минус я же не буду, – объяснил Вадим Коренда.

Альтернативная энергетика может быть не только государственной или коммерческой инициативой. В некоторых случаях ее создают сами жители, как, например, в одесском ОСМД.

Как сплоченность жителей ОСМД обеспечила автономное тепло

В Одессе примером локального самоуправления стало ОСМД «Одесса-Тополевая-10». Десятиэтажка, построенная более 20 лет назад, во время блэкаутов получила собственную систему резервного энергопитания для котельной.

На одном собрании жители ОСМД решили приобрести трехфазный 10-киловаттный инвертор и три аккумулятора по 5 кВт к нему. С этого времени система обеспечивает работу котельной без электричества до 8 часов.

– Генераторы шумные, особенно ночью. А эта система – тихая и эффективная. Работает котельная, лифт, можно зарядить телефоны или павербанки, – рассказывает глава ОСМД Владимир Ткаченко.

Жителям это обошлось в 40 грн с квадратного метра. Решение оказалось практичным и выгодным для 90 квартир. Но не все можно сделать своими силами. В таком случае на первый план выходит международная поддержка.

Международная поддержка – кто помогает?

Одесса активно привлекает международную помощь для повышения устойчивости и энергоэффективности теплоснабжения, рассказывает Анна Позднякова. Городу помогают:

Агентство США по международному развитию USAID – предоставили трубы, генераторы, автомобили для аварийного реагирования;

Программа Развития ООН – 9 когенерационных машин (4 уже смонтированы);

Немецкое общество международного сотрудничества GIZ – 7 когенерационных установок (2 уже работают);

Японское агентство международного сотрудничества JICA – спецтехника и автокран.

За последние годы международные партнеры передали Николаевщине оборудование и материалы на 773,7 млн грн, сообщили в Николаевской ОВА. Помощь использовалась для ремонта поврежденных линий, защиты энергообъектов, развития резервной генерации и быстрого реагирования на атаки. Среди партнеров:

USAID;

американская консалтинговая и инженерная фирма Tetra Tech;

Управление ООН по обслуживанию проектов UNOPS;

Международная организация по миграции;

Международный Красный Крест;

компания SIEMENS;

Дания (донор Фонда восстановления энергетики Украины).

Отдельная история связана с международной экологической организацией Greenpeace. Они установили гибридную солнечную электростанцию в семейной амбулатории №5 под Николаевом, входящей в «Центр первичной медико-санитарной помощи №6». С начала полномасштабной войны амбулатория в Великой Коренихе не прекращала работу ни на день – здесь оказывали медицинскую и гуманитарную помощь.

Самым трудным был период блэкаутов осенью и зимой 2022-2023 годов. В медучреждении хранятся вакцины и лекарства, требующие постоянного охлаждения, поэтому персоналу приходилось по несколько раз в сутки возить их в другие амбулатории с работающими холодильниками. Это было утомительно из-за большого расстояния до города – около 25 километров.

– Теперь мы стали энергетически независимыми. Из-за российских обстрелов в Украине могут быть и блэкауты, и аварийные отключения, а солнечные панели очень облегчают амбулатории жизни. Мы работаем и с пожилыми людьми, и с детьми, вакцинируем их, и теперь наши лекарства и вакцины в безопасности, – рассказала медсестра семейной амбулатории Лилия Неточий.

Внешние инвестиции и внутренняя мобилизация – это хорошо. Но можно ли полагаться только на них в долгосрочной перспективе? Эксперты говорят: нет.

Можно ли обойтись без помощи государства?

Несмотря на все усилия, местные ресурсы и донорская поддержка не могут заменить системную политику. Олег Попенко, глава союза потребителей коммунальных услуг, считает, что без государственной поддержки невозможно реализовать масштабные проекты. К примеру, для проведения мероприятий только по термомодернизации многоквартирных домов в Украине нужно около 100 миллиардов долларов. А если говорить о водоканалах, то необходимо около 15-20 миллиардов. Поэтому гранты могут играть большую роль для малых громад, а в масштабах государства нужно дорабатывать законодательство и пересчитывать стоимость электроэнергии.

Европа уже это поняла: энергоэффективность – вторая по приоритету в бюджете ЕС. В Украине, по словам Попенко, далеко не в первой десятке. Даже учитывая войну, это очень плохо.

Устойчивость начинается снизу, но держится на государстве

Блэкауты стали обыденностью, но к ним можно подготовиться. Генераторы, аккумуляторы, солнечные панели уже сегодня способны не только обеспечить критическую инфраструктуру, но и жильцов домов светом и теплом. Альтернативная энергетика – это реальные решения, укрепляющие нас здесь и сейчас.

Юг Украины демонстрирует, что энергетическая независимость возможна при конкретных действиях. Но даже самые лучшие местные инициативы и международная поддержка не заменят системную политику. Только государственное участие, законодательные изменения и масштабное финансирование поможет Украине построить устойчивую энергетическую инфраструктуру.

Над материалом работали Юлия БОЙЧЕНКО и Елена КУДЛРЯШОВА

Этот материал подготовлен в рамках проекта «Усиление устойчивости медиа в Украине», внедряемого Фондом «Ирондель» (Швейцария) и IRMI, Институтом региональной печати и информации (Украина). Проект финансируется Фондом «Швейцарская солидарность» (Swiss Solidarity)