Ключевые моменты

По прогнозам синоптиков, 28 сентября температура морской воды у побережья Одесской области составит 17–18°C. Это нижняя граница комфортной температуры для плавания.

Вода остаётся гигиенически безопасной, а уровень волнения моря — низкий, безопасный. Это создает приятные условия для отдыха у воды даже в конце сентября.

Температура воздуха днем составит 14–19°C, ночью — 7–12°C. Осадков не ожидается, ветер — северо-восточный, до 11 м/с.

Температура моря в Одессе 28 сентября: стоит ли идти на пляж?

Осенняя прохлада постепенно охватывает Одессу, но море еще не успело окончательно остыть. По официальному прогнозу на 28 сентября, температура воды в Черном море у одесского побережья составит от +17 до +18 градусов, что считается нижней границей комфортной зоны для купания.

Для здорового человека такая температура позволяет плавать без риска для организма, особенно при активном движении в воде.

Морские условия остаются безопасными:

волнение — легкое,

уровень воды — стабильный,

ветер — северо-восточный, 6–11 м/с.

Температура воздуха не слишком высокая: днем 14–19°C, ночью — 7–12°C. Осадков не прогнозируется, что делает день идеальным для прогулки вдоль берега, занятий спортом или даже кратковременного купания для закалённых.

