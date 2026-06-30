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В поезде «Одесса – Киев» во время поездки умер пассажир.

Пассажиры пытались оказать мужчине первую помощь до приезда медиков.

Медики констатировали смерть, причины пока не сообщаются.

Как сообщают в соцсетях очевидцы происшествия, мужчина сел в поезд «Одесса – Киев» накануне вечером и уснул, однако позже перестал подавать признаки жизни. Пассажиры заметили, что ему стало плохо, и попытались оказать первую помощь до прибытия медиков.

На место экстренной остановки оперативно вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики еще долго боролись за жизнь пассажира и продолжали реанимационные мероприятия, однако спасти человека не удалось. Врачи были вынуждены констатировать смерть.

Официальная информация о причинах смерти и обстоятельствах происшествия на данный момент отсутствует. В компании «Укрзалізниця» также не комментировали произошедшее.

Ранее Оперативное командование «Південь» сообщило о гибели командира 154-й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Кононникова. Обстоятельства его смерти выясняют правоохранители.

Источник и фото: kyivschina24.com