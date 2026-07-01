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Четырехлетний мальчик утонул в пруду в Слободской громаде Подольского района.

Предварительно, ребенок исчез из поля зрения дедушки, после чего его нашли в воде без признаков жизни.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Сегодня днем, 1 июля, в одном из населенных пунктов Слободской громады Подольского района погиб четырехлетний мальчик. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

По предварительным данным правоохранителей, семья приехала из Одессы в гости к родственникам. Пока родители занимались домашними делами в доме, дедушка взял троих внуков и поехал с ними на ставок. Мужчина отвлекся на старших детей и упустил из поля зрения самого младшего внука, после чего ребенок исчез.

Как рассказал дедушка, уже через несколько минут он заметил отсутствие четырехлетнего мальчика и начал его искать. Вскоре он обнаружил ребенка в пруду без признаков жизни. О случившемся в полицию сообщили люди, которые отдыхали рядом на водоеме.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В полиции также призвали родителей и всех, кто присматривает за детьми, не оставлять малышей без присмотра возле водоемов и в случае исчезновения ребенка – незамедлительно звонить в полицию.

Как сообщалось ранее, 26 июня на водохранилище возле села Дельжилер Татарбунарской громады утонул 15-летний подросток.

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