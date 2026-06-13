Ключевые моменты:

Ребенок вышел из двора, пока семья была занята хозяйственными делами.

Мальчика нашли без признаков жизни менее чем через час в реке.

Смерть расследуется как несчастный случай, тело направлено на экспертизу.

Трагическая гибель ребенка в Болградском районе

Вечером 12 июня в селе Буджацкой громады произошла трагедия: двухлетний мальчик, приехавший с семьей из соседней области в гости к дедушке, вышел из двора и утонул в реке неподалеку. О происшествии сообщили в полиции Одесской области.

По словам родителей, они занимались хозяйственными делами и выпустили сына из виду. Уже через несколько минут они заметили отсутствие сына и начали поиски, однако безрезультатно.

Местные жители присоединились к поискам, и менее чем через час ребенка обнаружили без признаков жизни.

Болградская окружная прокуратура внесла дело в Единый реестр досудебных расследований по статье о несчастном случае (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

Семья ранее не состояла на учете в органах правопорядка и не привлекалась к ответственности.

Правоохранители и спасатели еще раз напоминают родителям и опекунам: не оставляйте маленьких детей без присмотра даже на короткое время и сразу обращайтесь в полицию, если малыш пропал. Несчастные случаи происходят за доли минуты, и каждая секунда важна.

Напомним, прошлым летом в Одесском районе произошла аналогичная трагедия — двухлетняя девочка из Киева, приехавшая с семьей на отдых, погибла в день своего рождения, упав в бассейн на территории частного дома.