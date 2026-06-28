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У Одесской Оперы и на Потемкинской лестнице развернули 100-метровый флаг Украины.

Акцию посвятили защитникам и гражданским, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести.

В городе также прошел автопробег в память о погибших украинских военных.

Участники призвали не забывать о тех, кто до сих пор ждет возвращения домой.

Возле Одесского национального театра оперы и балета десятки участников развернули огромное сине-желтое полотнище длиной 100 метров. Позже этот же флаг развернули над Потемкинской лестницей – одной из главных достопримечательностей города.

Во время акции звучали лозунги «Безвісти зниклі не значить забуті» и «Полон вбиває». Родные украинских военнослужащих и гражданских, которые находятся в российском плену или считаются пропавшими без вести, напомнили, что борьба за их возвращение продолжается.

По словам организатора акции Виктории, сестры военнослужащего 14-й бригады Национальной гвардии Украины, День Конституции для проведения мероприятия выбрали не случайно.

«Сегодня мы вышли, чтобы напомнить, что помним наших защитников и гражданских, которые находятся в плену или пропали без вести. Статья 3 Конституции Украины говорит, что жизнь человека является высшей социальной ценностью. Мы хотим, чтобы общество не забывало о наших родных и продолжало бороться за их возвращение.

Мы помним, мы боремся и продолжаем напоминать, что жизнь – это высшая ценность. Каждый пропавший без вести человек имеет имя, каждого пленного необходимо вернуть домой. Сегодня мы, семьи тех, кто ждет своих родных, вышли показать, что общество помнит, а борьба за возвращение наших людей продолжается», – сказала Виктория.

В этот же день по улицам Одессы прошла колонна автомобилей с государственными флагами. Участники автопробега возложили цветы к Стене памяти, где почтили погибших защитников и защитниц Украины, а затем отправились к Аллее Героев, где встретились с семьями павших военнослужащих.

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Источник и фото: Думская