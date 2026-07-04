Ключевые моменты:

8 июля Одесский горсовет рассмотрит проект моратория на публичное использование русскоговорящего культурного продукта.

Ограничения могут быть распространены на музыку, фильмы, театральные представления, литературу и другой культурный контент на русском языке.

Мораторий касается только публичного пространства: улиц, парков, общественного транспорта, коммунальных учреждений, учреждений образования и культуры.

Частное общение и использование русскоговорящего контента дома под ограничения не попадают.

Инициатор проекта Ольга Квасницкая заявила, что документ был разработан после обращений общественности и для защиты украиноязычного информационного пространства.

Что изменится для кафе, транспорта и театров

Известно, что на сессии Одесского городского совета, которая состоится 8 июля, депутаты рассмотрят проект решения о введении моратория на публичное использование русскоговорящего культурного продукта.

Согласно проекту решения, обнародованному на сайте городского совета, мораторий будет касаться культурного продукта, созданного на русском языке или публично воспроизводимого на нем. Речь идет о музыке, фильмах, театральных представлениях, литературных произведениях и других формах культурного контента.

Добавим, что ограничения будут распространяться только на публичное пространство, а на личное общение или использование такого контента дома.

Соответственно, в случае принятия решения мораторий будет действовать на улицах, площадях, в парках и скверах, учреждениях культуры и образования, коммунальных учреждениях, предприятиях, а также в общественном транспорте Одессы.

Контроль соблюдения требований в подчиненных заведениях возложат на городские департаменты культуры и образования, которые также должны способствовать популяризации украинского культурного продукта.

В то же время кафе, магазины, общепиты, развлекательные площадки, организаторам массовых мероприятий и перевозчикам будут только рекомендовать отказаться от русскоязычного контента. Для частного бизнеса проект не предусматривает обязательного запрета.

Автор проекта Ольга Квасницкая сообщила, что подготовила его после многочисленных обращений общественных организаций и жителей Одессы. По ее словам, в городские власти поступали обращения от представителей организаций «Семья Ангелов Света», «История. Культура. Демократия», а также от переселенки Виктории Проскурни.

Депутатка отметила, что главной целью документа является защита национальной безопасности и украиноязычного информационного пространства города. Она отмечает, что предложенные ограничения касаются исключительно публичного использования русскоязычного культурного продукта и не распространяются на личную жизнь граждан.

По словам Квасницкой, законность подобных решений уже подтверждали Конституционный Суд и Верховный Суд, а аналогичные моратории ранее приняли Киевский городской совет и Львовский областной совет.

Инициатор проекта пояснила, что местный мораторий должен стать практическим механизмом для работы структурных подразделений горсовета. В частности, при заключении договоров с перевозчиками или арендаторами коммунального имущества в документы могут включать требования по соблюдению моратория. А в случае нарушения таких условий у города будет возможность досрочно расторгнуть договор аренды или прекратить сотрудничество с перевозчиком.

Добавим, что это не первая попытка, ведь в конце 2025 года в Одессе уже пытались ввести мораторий на публичное воспроизведение российской музыки. Тогда инициативу внесла депутат Одесского областного совета Ярослав Витко-Присяжнюк. Правда, тогда городской совет не поддержал предложение, аргументировав это тем, что вопрос уже урегулирован украинским законодательством.

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