Ремонт дорог: дорожный знак и укладка асфальта

Ключевые моменты:

  • Сегодня, 15 июня, дорожные работы проходят на девяти объектах в разных районах Одессы.
  • Работы ведутся в том числе на проспекте Князя Владимира Великого, улице Академика Заболотного и Тираспольском шоссе.
  • Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом возможных ограничений движения.

Как сообщили в Одесском городском совете, дорожные службы приводят в порядок проезжую часть и пешеходные зоны по следующим адресам:

  • площадь Бориса Деревянко;
  • проезд от улицы Житомирской до Овидиопольской дороги;
  • проспект Князя Владимира Великого (бывший проспект Добровольского) – на участке между улицами Кишиневской и Давида Ойстраха;
  • улица Академика Заболотного – на участке от проспекта Князя Владимира Великого до улицы Крымской;
  • внутриквартальный проезд по улице Алексея Вадатурского (бывшая Маршала Малиновского) возле домов №67, 69 и 71;
  • Улица Тараса Кузьмина (бывшая Градоначальницкая) – ремонт тротуара на нечетной стороне (от улицы Ризовской до дома №39);
  • Переулок Валерия Лобановского (бывший переулок Матросова) – проезд между домами №1 и №1 корпус 2;
  • Тираспольское шоссе (работы второй очереди).

Кроме того, специалисты обустраивают площадку для парковки автомобилей (включая места для людей с инвалидностью) и подъезды к ней в зоне №2 на пляже Ланжерон.

Водителей просят быть внимательными при проезде указанных участков, соблюдать правила дорожного движения и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

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