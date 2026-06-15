Ключевые моменты:
- Сегодня, 15 июня, дорожные работы проходят на девяти объектах в разных районах Одессы.
- Работы ведутся в том числе на проспекте Князя Владимира Великого, улице Академика Заболотного и Тираспольском шоссе.
- Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом возможных ограничений движения.
Как сообщили в Одесском городском совете, дорожные службы приводят в порядок проезжую часть и пешеходные зоны по следующим адресам:
- площадь Бориса Деревянко;
- проезд от улицы Житомирской до Овидиопольской дороги;
- проспект Князя Владимира Великого (бывший проспект Добровольского) – на участке между улицами Кишиневской и Давида Ойстраха;
- улица Академика Заболотного – на участке от проспекта Князя Владимира Великого до улицы Крымской;
- внутриквартальный проезд по улице Алексея Вадатурского (бывшая Маршала Малиновского) возле домов №67, 69 и 71;
- Улица Тараса Кузьмина (бывшая Градоначальницкая) – ремонт тротуара на нечетной стороне (от улицы Ризовской до дома №39);
- Переулок Валерия Лобановского (бывший переулок Матросова) – проезд между домами №1 и №1 корпус 2;
- Тираспольское шоссе (работы второй очереди).
Кроме того, специалисты обустраивают площадку для парковки автомобилей (включая места для людей с инвалидностью) и подъезды к ней в зоне №2 на пляже Ланжерон.
Водителей просят быть внимательными при проезде указанных участков, соблюдать правила дорожного движения и по возможности выбирать альтернативные маршруты.