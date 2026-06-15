Ключевые моменты:

Сегодня, 15 июня, дорожные работы проходят на девяти объектах в разных районах Одессы.

Работы ведутся в том числе на проспекте Князя Владимира Великого, улице Академика Заболотного и Тираспольском шоссе.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом возможных ограничений движения.

Как сообщили в Одесском городском совете, дорожные службы приводят в порядок проезжую часть и пешеходные зоны по следующим адресам:

площадь Бориса Деревянко;

проезд от улицы Житомирской до Овидиопольской дороги;

проспект Князя Владимира Великого (бывший проспект Добровольского) – на участке между улицами Кишиневской и Давида Ойстраха;

улица Академика Заболотного – на участке от проспекта Князя Владимира Великого до улицы Крымской;

внутриквартальный проезд по улице Алексея Вадатурского (бывшая Маршала Малиновского) возле домов №67, 69 и 71;

(бывшая Маршала Малиновского) возле домов №67, 69 и 71; Улица Тараса Кузьмина (бывшая Градоначальницкая) – ремонт тротуара на нечетной стороне (от улицы Ризовской до дома №39);

(бывшая Градоначальницкая) – ремонт тротуара на нечетной стороне (от улицы Ризовской до дома №39); Переулок Валерия Лобановского (бывший переулок Матросова) – проезд между домами №1 и №1 корпус 2;

Тираспольское шоссе (работы второй очереди).

Кроме того, специалисты обустраивают площадку для парковки автомобилей (включая места для людей с инвалидностью) и подъезды к ней в зоне №2 на пляже Ланжерон.

Водителей просят быть внимательными при проезде указанных участков, соблюдать правила дорожного движения и по возможности выбирать альтернативные маршруты.