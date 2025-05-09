От царских ставленников до добровольца

Улица возникла еще в 1842 году. Проложенная как дорога к резиденции герцога де Ришелье — первого одесского градоначальника, она долгое время носила название, связанное с его должностью. Впоследствии ее несколько раз переименовывали, в частности — в честь Перекопской операции 1920-х, когда Красная армия штурмовала Крым. Но в 1990-х историческое название вернули.

старая улица

Звучное, но абстрактное название — «Градоначальническая» — на самом деле содержало идеологический подтекст. Градоначальники были представителями царской власти, которые не просто руководили городами, а выполняли функции силового контроля: запрещали общественные организации, наказывали инакомыслящих, организовывали репрессии. В Одессе некоторые из них стали причастными к кровавым событиям, как, например, к еврейскому погрому 1905 года или запрету украинской культурной жизни в городе. Одесская областная топонимическая комиссия признала, что такое название не соответствует ни украинским традициям, ни ценностям настоящего.

Читайте также: О одном из градоначальников Одессы Томасе Кобле и переименовании улицы, названной в его честь

Кто такой Тарас Кузьмин?

Тарас Кузьмин родился в Одессе в 1981 году. С детства был погружен в городскую жизнь, учился в 66-й гимназии. Впоследствии поступил в Одесский институт внутренних дел, получил юридическое образование. Прошел срочную военную службу.

В 2000-х годах вместе с семьей эмигрировал в Аргентину. Прожил там более 20 лет, но не оторвался от Украины, — сохранил интерес к культуре, языку, истории. А когда в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение, Тарас без колебаний вернулся домой.

Тарас Кузьмин

Вместе с братом Назаром они присоединились к добровольческому батальону «Карпатская Сечь». Позже батальон стал частью ВСУ. Тарас владел украинским и испанским, и это позволило ему организовать и возглавить уникальное подразделение Argo Hispanos — боевую группу из испаноязычных добровольцев из разных стран. Это была не просто инициатива, а пример того, как можно объединять усилия ради общей цели — защиты Украины. Поэтому и имел соответствующий позывной — «Арго».

Тарас Кузьмин с братом

Последний бой и память

4 ноября 2022 года, во время выполнения боевого задания в районе села Терны Донецкой области, Тарас погиб. Осколок вражеского снаряда пробил бронежилет, ранение оказалось смертельным. По словам брата Назара, это произошло буквально через час после теплого разговора, во время которого Тарас подарил брату банку мандаринов и давал боевые наставления. Посмертно Тарас Кузьмин был награжден орденом «За мужество» III степени. Его имя теперь носит улица в Одессе, а в родной гимназии открыта мемориальная доска.

Топонимы советских и имперских времен активно изымают из городского пространства и называют улицы в честь как старых героев, так и современных воинов.

Читайте также: о переименовании бульвара Жванецкого в честь Военно-морских сил

Переименование Градоначальницкой в честь Тараса Кузьмина — это не стирание истории, а ее переосмысление. Старинная брусчатка, катакомбы, архитектура остаются, но отныне они не будут напоминать о царских чиновниках, а будут носить имя украинского добровольца, который положил жизнь за то, чтобы Украина оставалась свободной. Хотите увидеть, как выглядит эта улица сегодня и услышать больше о жизни Тараса Кузьмина? Смотрите наш видеоматериал вот здесь (ссылка)

Читайте также: Декоммунизация продолжается: семь сел Одесской области получат новые названия