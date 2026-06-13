Ключевые моменты:

В Одессе на здании ОНТУ открыли мемориальную доску Герою Украины Алексею Вадатурскому

Предприниматель был выпускником тогдашнего Одесского технологического института имени Ломоносова

При жизни он инвестировал в развитие университета около 100 млн гривен, помогая с оборудованием и ремонтами

Основатель «НИБУЛОНа» погиб во время российского обстрела Николаева 31 июля 2022 года

Построил большой бизнес, но никогда не забывал о родном вузе

На открытии мемориальной доски присутствовала корреспондентка «Одесской жизни». Выпускник одесского вуза создал один из крупнейших аграрных бизнесов страны, инвестировал в развитие университета около 100 миллионов гривен и стал одним из символов украинского зернового экспорта.

Алексей Вадатурский родился 8 сентября 1947 года в селе Бендзари Балтского района Одесской области в семье колхозника. В 1971 году окончил Одесский технологический институт имени Ломоносова (сейчас ОНТУ) по специальности «Автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов».

В 1991 году он создал предприятие, которое стало главным делом его жизни, — «НИБУЛОН». Это была единственная украинская компания, участвовавшая во Всемирной продовольственной программе по борьбе с голодом в Бангладеш, Эфиопии, Кении, Мавритании, Пакистане и Йемене. Алексей Вадатурский отстаивал необходимость активного привлечения рек Украины к грузовым перевозкам. Он создал собственный речной флот, который успешно работает как на внутренних, так и на международных маршрутах.

В 2007 году Алексей Вадатурский получил звание Героя Украины. Он никогда не забывал о родном вузе, который дал ему путёвку в жизнь. И всегда помогал в оснащении его современным оборудованием и проведении ремонтов. На эти цели им было направлено около 100 миллионов гривен. Алексей Вадатурский погиб в результате обстрела Николаева 31 июля 2022 года в возрасте 74 лет.

О своём отце на церемонии открытия мемориальной доски рассказал его сын Андрей, воспоминаниями поделились преподаватели вуза и друзья Алексея Афанасьевича.

Ранее мы рассказывали, почему улица Малиновского в Одессе сменила название в честь Алексея Вадатурского.