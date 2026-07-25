Ключевые моменты:

В ближайшие дни в Одессе временно изменят движение транспорта из-за ремонтных работ.

25–26 июля изменятся маршруты трамваев №15 и №28 в связи с ремонтом трамвайных путей.

На улице Скосной продолжается ремонт дороги и тротуаров, работы продлятся 26–27 июля.

27 июля на улице Преображенской временно ограничат движение транспорта из-за восстановления здания, поврежденного в результате российского обстрела.

Перекрытие дорог и изменения маршрутов

В ближайшие дни на нескольких улицах Одессы будут действовать временные ограничения движения. Причиной стали ремонт трамвайных путей, дорожные работы и восстановление здания, поврежденного в результате российских обстрелов.

В субботу, 25 июля, и в воскресенье, 26 июля, из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Старопортофранковской и Тараса Кузьмина временно изменится схема движения двух трамвайных маршрутов.

Трамвай №15 будет курсировать от Алексеевской площади до Слободского рынка через Херсонский сквер. Маршрут №28 в эти дни будет работать по схеме Парк Шевченко — Тираспольская площадь.

Кроме того, в Хаджибейском районе продолжается текущий ремонт улицы Скосной на участке от улицы Розкидайловской до улицы Тараса Кузьмина. В настоящее время уже завершено асфальтирование тротуара с одной стороны улицы, а работы на противоположной стороне продлятся 26 и 27 июля.

Всего коммунальные службы планируют обновить около 800 квадратных метров проезжей части и 2 тысяч квадратных метров тротуаров. Работы включают демонтаж старого покрытия, подготовку основания и укладку нового асфальта.

Также в понедельник, 27 июля, в течение дня будет ограничено движение транспорта по улице Преображенской — на участке от дома №2 до дома №4.

Ограничение связано с проведением работ по восстановлению здания, поврежденного в результате российских обстрелов. На время выполнения работ водителям рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами.

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