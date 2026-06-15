Ключевые моменты:

Температура воды в Черном море у Одессы 15 июня составляет 18–19 °C.

Купаться уже можно, однако вода еще остается достаточно прохладной для продолжительного пребывания.

Побережье подходит для летнего отдыха и прогулок, несмотря на непостоянную погоду.

Море у Одессы стало теплее

Несмотря на неустойчивую погоду и дождь, вода в Черном море возле Одессы остается комфортной для летнего отдыха. На 15 июня ее температура составляет 18–19 °C.

По прогнозу синоптиков, днем ​​в Одессе ожидается сухая погода с температурой воздуха 23–25 °C, что приведет к прогулкам по побережью. В то же время, западный ветер скоростью 9–14 м/с может усиливать волнение моря.

Температура воды на уровне 18–19 градусов уже позволяет купаться тем, кто хорошо переносит более холодную воду. В то же время, для длительного пребывания в море она еще остается достаточно свежей.

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