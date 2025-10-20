Ключевые моменты:

Общая стоимость наркотиков на «черном рынке» — более 8 млн грн

Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Подробности дела

Во время задержания на одной из улиц Одессы правоохранители обнаружили в багажном отделении автомобиля тайник — коробку переключения передач с пакетами кокаина весом более 1,1 кг. Наркотик проверили экспресс-тестом.

В доме подозреваемого полицейские нашли семь специально оборудованных гроубоксов с системами освещения, обогрева, вентиляции и полива, где выращивались 130 растений конопли. Также обнаружен каннабис общим весом 1,6 кг, пакет с остатками порошкообразного вещества, вакууматор, электронные весы, пресс-машина и другое оборудование для «наркобизнеса».

Ориентировочная стоимость всех изъятых наркотиков — более 8 млн грн. Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупных размерах с целью сбыта). Это наказывается лишением свободы до двенадцати лет с конфискацией имущества.

