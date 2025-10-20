Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Ключевые моменты:

Супруги не задекларировали имущество на сумму более 8 млн грн в декларациях за 2021–2023 годы

Следствие установило приобретение активов на 5 млн грн без подтвержденных источников дохода

Содержание подозрения

По данным следствия, Григорий Диденко и Юлия Диденко в своих ежегодных имущественных декларациях за 2021–2023 годы не указали имущество на общую сумму более 8 млн грн. Это нарушение квалифицировано по части 2 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

В 2021–2024 годах супруги приобрели имущество почти на 5 млн грн без подтвержденных источников дохода. Среди активов — взносы за апартаменты и два автомобиля Audi SQ8. Эти приобретения не были отражены в декларациях, что свидетельствует о системном сокрытии имущественного положения.

На основании материалов НАБУ прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов супругов на сумму почти 5 млн грн с целью их взыскания в пользу государства. Это решение предусматривает возможную конфискацию имущества, нажитого за счет незаконных действий.

