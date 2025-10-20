Ключевые моменты:
- Регламент охватывает все финансово-платежные и другие бюджетные документы
- Процедура распространяется на весь цикл исполнения городского бюджета
Что дает право подписи
Решение секретаря горсовета устанавливает четкий механизм подписания финансовых документов. Лица с правом первой подписи теперь уполномочены проверять и подтверждать обоснованность расходов, а те, кто имеет право второй подписи, отвечают за окончательное утверждение выплат.
Регламент предусматривает, что любой финансово-платежный документ — от распоряжения о перечислении средств до отчетных форм — должен пройти двухэтапную процедуру утверждения. Это касается заключения договоров, бюджетных ассигнований, отчетности о выполнении бюджетов и других связанных документов.
Двойная подпись вводится как мера против нецелевого использования средств и возможных злоупотреблений.
Читайте также:
- В Одессе разоблачили наркодилера: то, что нашли в доме, поражает
- Главе Одесского облсовета и его жене НАБУ сообщило о подозрении
- Новый глава Одессы провел первое совещание и определил, с кем ему не по пути