Ключевые моменты:

Регламент охватывает все финансово-платежные и другие бюджетные документы

Процедура распространяется на весь цикл исполнения городского бюджета

Что дает право подписи

Решение секретаря горсовета устанавливает четкий механизм подписания финансовых документов. Лица с правом первой подписи теперь уполномочены проверять и подтверждать обоснованность расходов, а те, кто имеет право второй подписи, отвечают за окончательное утверждение выплат.

Регламент предусматривает, что любой финансово-платежный документ — от распоряжения о перечислении средств до отчетных форм — должен пройти двухэтапную процедуру утверждения. Это касается заключения договоров, бюджетных ассигнований, отчетности о выполнении бюджетов и других связанных документов.

Двойная подпись вводится как мера против нецелевого использования средств и возможных злоупотреблений.

