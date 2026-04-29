Одесса весной обладает особенной магией, и именно этой атмосфере посвящено предстоящее выступление. Программа концерта обещает стать настоящим «музыкальным калейдоскопом», в котором собраны произведения, уже успевшие полюбиться публике и вызвать желание услышать их снова.
Что ждет слушателей?
В этот вечер со сцены Одесской филармонии будут звучать шедевры мировой классики и современности. Зрители услышат произведения таких композиторов, как:
- Россини;
- Элгар;
- Штраус;
- Пьяццолла;
- Станкович.
Организаторы обещают путешествие по разным уголкам мира через музыку – от нежных и проникновенных мелодий до страстных и энергичных ритмов.
Почему стоит посетить концерт?
Исполнение Национального одесского филармонического оркестра — это всегда высокий профессионализм и особенное видение главного дирижера, народного артиста Украины Хобарта Эрла. Живое звучание классики не только дарит эстетическое удовольствие, но и помогает восстановить внутренний баланс и эмоционально перезагрузиться.
Где и когда:
Дата: 7 мая 2026 года.
Время: 18:00 (продолжительность до 20:00).
Место: Одесская областная филармония (ул. Нины Строкатой, 15).
Стоимость билетов: от 300 гривен.
Этот концерт – прекрасная возможность почувствовать весенний дух Одессы через утонченное искусство.
