Одесса весной обладает особенной магией, и именно этой атмосфере посвящено предстоящее выступление. Программа концерта обещает стать настоящим «музыкальным калейдоскопом», в котором собраны произведения, уже успевшие полюбиться публике и вызвать желание услышать их снова.

Что ждет слушателей?

В этот вечер со сцены Одесской филармонии будут звучать шедевры мировой классики и современности. Зрители услышат произведения таких композиторов, как:

Россини;

Элгар;

Штраус;

Пьяццолла;

Станкович.

Организаторы обещают путешествие по разным уголкам мира через музыку – от нежных и проникновенных мелодий до страстных и энергичных ритмов.

Почему стоит посетить концерт?

Исполнение Национального одесского филармонического оркестра — это всегда высокий профессионализм и особенное видение главного дирижера, народного артиста Украины Хобарта Эрла. Живое звучание классики не только дарит эстетическое удовольствие, но и помогает восстановить внутренний баланс и эмоционально перезагрузиться.

Где и когда:

Дата: 7 мая 2026 года.

Время: 18:00 (продолжительность до 20:00).

Место: Одесская областная филармония (ул. Нины Строкатой, 15).

Стоимость билетов: от 300 гривен.

Этот концерт – прекрасная возможность почувствовать весенний дух Одессы через утонченное искусство.

