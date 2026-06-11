Афиша Одессы на 12–18 июня: день рождения alyona alyona, фестивали и громкие премьеры

С 12 по 18 июня жителей и гостей Одессы ждут бесплатный Чилдрен Кинофест, этнофестиваль Wow Art Ukraine, праздничный концерт alyona alyona и премьера танцевального спектакля Freedom Ballet «Flambé». Афишу самых интересных культурных событий недели на основе официальных программ организаторов, анонсов театров, филармонии и фестивальных площадок подготовил культурный обозреватель «Одесской жизни» Алексей Овчинников. В подборку вошли мероприятия, которые заинтересуют как поклонников музыки и театра, так и семьи с детьми.

Ключевые моменты:

Бесплатный Чилдрен Кинофест

alyona alyona отпразднует день рождения в Одессе

Фестиваль Wow Art Ukraine соберёт ценителей украинской культуры

Премьеры для поклонников театра и танца, концерты под открытым небом

Фестивали

Главным событием для юных зрителей станет «Чилдрен Кинофест», который традиционно соберёт поклонников качественного семейного кино. В программе — премьеры, фильмы разных жанров для детей разных возрастов и праздничная атмосфера большого кино. Все показы бесплатны.

Ценителям украинской культуры стоит посетить этнофестиваль «Wow Art Ukraine». Гостей ждут выставки, творческие мастер-классы, презентация нового аромата «ЛЕСЯ», выступления фольклорных исполнителей, концерт группы MELOS, театральные перформансы и интерактивная локация «Живой хлеб единения».

Концерты

Вас приглашают на день рождения alyona alyona! Рэп-исполнительница отметит его вместе с одесской публикой, обещая много драйва, эмоций и любимых хитов.

Музыкальную неделю откроют сразу два атмосферных события под открытым небом. В Итальянском дворике Филармонии прозвучит программа от барокко до современной украинской музыки. А в Ботаническом саду состоится «Розовый концерт» с участием заслуженной артистки Украины Елены Ергиевой и ансамбля «Юные виртуозы Одессы» среди цветущего розария.

Ещё одно событие для меломанов — юбилейный концерт квартета Михаила Ксиды. Вместе с Камерным оркестром Одесской филармонии музыканты исполнят легендарные джазовые композиции эпохи свинга.

Театр и танец

В Театре музкомедии покажут новую постановку Freedom Ballet «Flambé» — чувственный танцевальный спектакль о любви, страсти и выборе, созданный режиссёром Еленой Коляденко.

Тем, кто любит смелый современный театр, стоит обратить внимание на спектакль «Убить Карла» в Театре на Нежинской. Это откровенная и ироничная история о женской свободе, скрытых желаниях и праве говорить вслух о том, о чём обычно молчат.

Далее в анонсе вы найдёте подробности, время и место проведения мероприятий.

Куда пойти в Одессе 12–18 июня

Что: Чилдрен Кинофест

Где: Cinema City

Когда: 12–21 июня, 10:00

В пятницу стартует событие, которого ждут сотни детей — фестиваль Чилдрен Кинофест. Зрителей ждут премьеры, интересные фильмы разных жанров и для разных возрастов, а также магическая атмосфера кино. Все показы бесплатны. Наше издание подробно рассказывало, какие фильмы будут показаны и как зарегистрироваться на сеансы. До встречи в кинотеатре!

Что: Этнофестиваль «Wow Art Ukraine»

Где: Mozart Hotel

Когда: 13 июня, 12:00–22:00

Одним из самых ожидаемых событий станет презентация авторского аромата «ЛЕСЯ», созданного парфюмером Дмитрием Милютиным специально к фестивалю. Это будет первая публичная презентация композиции, посвящённой личности Леси Украинки.

Программа фестиваля объединит различные виды искусства. Гости смогут посетить экскурсию художницы Екатерины Билетиной по выставке из серии «Украинский портрет», присоединиться к созданию «Рушника Победы», вышивая цветы евшана как символ связи с родной землёй, а также принять участие в творческом мастер-классе Оресты Беган «Создай свою картину-оберег». Любителей музыки ждут выступления крымскотатарской певицы и художницы Aziza Eskender, фольклористки Галины Курышко, а также большой концерт фолк-группы MELOS под открытым небом. Театральное направление представит фрагмент постановки «Когда поют русалки», созданной по мотивам произведений Леси Украинки.

Отдельной локацией станет интерактивное пространство «Живой хлеб единения», где посетители смогут принять участие в символическом ритуале единения и попробовать традиционный хлеб.

Что: Летний вечер в Итальянском дворике

Где: Одесская филармония

Когда: 13 июня, 18:00

В летний вечер Итальянский дворик откроет своё пространство для особой музыки — камерной, симфонической и вокальной, которая прозвучит под открытым небом. Историческая архитектура станет естественной декорацией для произведений разных эпох, где каждое сочинение раскроется в особой акустической перспективе вечернего города.

Программа концерта выстроена как диалог эпох и стилей — от барочной утончённости до современной музыкальной речи. В ней сочетаются французская грация Рамо и Ребеля, масштабность Гайдна, архитектурность Баха, экспрессия Бриттена, а также произведения украинских композиторов Михаила Шведа и Александра Козаренко.

Что: Розовый концерт

Где: Французский бульвар, 50, Ботанический сад, новая территория

Когда: 13 июня, 18:00

Наденьте что-нибудь красное — как лепесток среди зелени. Пусть музыка и ваш образ расцветут в унисон с розарием Ботанического сада. Прямо под открытым небом среди ароматов цветущих роз выступят:

Елена Ергиева /Prima Скрипка/ — музыкальная дива, играющая душой, заслуженная артистка Украины, солистка Одесской областной филармонии имени Д. Ойстраха.

Струнный ансамбль «Юные виртуозы Одессы» (руководитель — Е. Ергиева) — будущее и настоящее украинской музыки, сердца, которые знают, как звучит душа.

Розы уже раскрыли свои лепестки — присоединяйтесь.

Что: Alyona Alyona. Большой праздничный концерт

Где: Одесская филармония

Когда: 14 июня, 19:00

Этот концерт — особенное событие в честь дня рождения артистки!

В этот вечер Одесса станет центром драйва, искренних эмоций и мощной украинской музыки. Это подарок для всех жителей и гостей города, ведь именно здесь украинская рэп-дива решила отпраздновать свой день вместе с людьми, которые вдохновляют её и заряжают энергией.

Готовьтесь петь, танцевать и праздновать вместе с alyona alyona — будет громко, эмоционально и незабываемо.

Что: Freedom Ballet. Танцевальный спектакль «Flambé»

Где: в помещении Театра музкомедии

Когда: 17 июня, 18:00

Flambè — танцевальный спектакль о пламени страсти, выборе и вкусе жизни. Режиссёр популярных постановок «Шкаф» и «Кабаре» Елена Коляденко вместе с Freedom Ballet представляет свою новую работу — Flambè.

Вдохновлённый романом Жоржи Амаду «Дона Флор и два её мужа», спектакль не имеет либретто — каждый зритель сможет почувствовать его по-своему. Это яркое, эротично-ироничное произведение с элементами реализма, юмора и мистики, исследующее женское желание и баланс между страстью и стабильностью.

Это не пересказ книги и не классическая постановка. Это эмоциональное путешествие через танец.

Что: «Убить Карла»

Где: ул. Нежинская, 77–79, Театр на Нежинской

Когда: 17 июня, 19:00

«Убить Карла» — это манифест женской свободы, рассказанный через смех, стыд и обнажённую правду. Откровенная история о том, что происходит, когда «удобная» женщина наконец решает заговорить в полный голос.

Это история женщины, которая долго была удобной, терпеливой и сильной. А потом ей всё надоело, и она вышла на сцену со своей обнажённой правдой. Внимание! Будет откровенно (16+), смешно и опасно честно.

О чём эта история? О голосе, который привык прятаться. О скрытых желаниях, даже если это желание убить самого близкого человека. О теле, которое стыдится, но помнит гораздо больше, чем принято обсуждать в приличном обществе. Приходите. Посмотрите на неё — и почувствуйте собственную свободу.

Что: Квартет Михаила Ксиды. 10 лет на сцене

Где: Одесская филармония

Когда: 18 июня, 18:00

10 лет назад, в мае 2016 года, Михаил Ксида и Виола Демидова сыграли свой первый концерт в составе квартета. За это время — десятки выступлений, лучшие концертные залы Украины и тысячи благодарных слушателей.

К своему юбилею музыканты подготовили большую джазовую программу в сопровождении Камерного оркестра Одесской филармонии.

В этот вечер прозвучит джаз 30–40-х годов — легендарные «Sing Sing Sing», «Go Down Moses», «What a Wonderful World» и многие другие композиции эпохи свинга.

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