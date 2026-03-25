Ключевые моменты:

В Одессе начали служебную проверку действий комиссии, которая контролировала языковое законодательство

В соцсетях появились заявления о проверке личных вещей и телефонов учителей

В городском департаменте образования заявляют: такие действия законом не предусмотрены

Были ли обыски в школах Одессы

Информация о возможных нарушениях во время проверок появилась в соцсетях. Ее обнародовала бывшая директор Департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич.

Она заявила, что во время проверок в школах одного из районов города комиссия якобы проверяла личные вещи педагогов, включая мобильные телефоны.

– У людей переворачивали вещи на столах, в ящиках письменного стола преподавателя и даже в личных мобильных телефонах, – написала Буйневич.

По ее словам, проверяющие могли требовать доступ к переписке в родительских чатах и делать замечания руководству школ в присутствии коллектива.

Позиция городского департамента образования

Директор Департамента образования Одесского городского совета Юлия Филлер в комментарии агентству «Укринформ» сообщила, что в настоящее время назначена служебная проверка.

– Одно анонимное обращение. Никакого давления не было. Сейчас продолжается служебная проверка, – отметила чиновница.

Она пояснила, что во время таких мониторингов обычно проверяют:

использование государственного языка во время учебного процесса;

ведение документации;

наполнение сайтов учебных заведений;

оформление стендов, объявлений и информационных материалов.

При этом Филлер подчеркнула:

законодательство не предусматривает проверок личных мобильных телефонов учителей.

Что говорят учителя

Одна из учительниц, в школе которой проходила проверка, подтвердила журналистам, что комиссия обращала внимание на языковую среду во время уроков.

По ее словам, педагогам рекомендовали исправлять учеников, если те отвечают на русском языке.

– Образовательный процесс ведется на украинском, но иногда ребенку сложно подобрать слово – тогда он переходит на русский, – пояснила она.

Почему это важно

Ситуация вызвала общественный резонанс, поскольку речь идет о балансе между контролем за соблюдением языкового законодательства и правами педагогов.

Результаты служебной проверки должны определить, были ли нарушения во время мониторингов и нуждаются ли такие проверки в дополнительном регулировании.

Материал подготовлен на основе комментариев директора Департамента образования Одесского городского совета Юлии Филлер агентству «Укринформ», а также публичного заявления бывшей руководительницы департамента Елены Буйневич.

Редакция дополнительно учла свидетельства педагогов, которые непосредственно участвовали в проверках. В тексте отделены факты (позиция департамента, наличие проверки) от оценок и заявлений в соцсетях.

