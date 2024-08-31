В селе под Одессой пьяный мужчина бросил гранату в людей

Об инциденте, который случился в одном из населенных пунктов Великодолинской громады, рассказали в областном управлении полиции.

По данным правоохранителей, сегодня около четырех часов утра 41-летний местный житель, будучи в нетрезвом состоянии, пришел в гараж к знакомому и бросил в людей гранату.

Произошел взрыв, в результате пострадали три человека, их госпитализировали.

Мотив преступления устанавливают правоохранители.

Разыскать правонарушителя полицейским помогла служебная собака. Мужчину задержали. Его подозревают в законченном покушении на убийство нескольких человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы.

Кроме того, следователи начали производство по факту незаконного обращения с боеприпасами. Следствие продолжается.

Напомним, в мае этого года в Одессе серьезно пострадал охранник частного логистического центра для фур «Евротерминал» – мужчина подорвался в своей будке на осколочной гранате.