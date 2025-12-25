Ключевые моменты:

В ночь на 26 декабря враг вновь атаковал Одесскую область дронами-камикадзе.

Также сообщалось об угрозе ударов крылатыми ракетами «Калибр».

Группы «шахедов» атаковали Измаил, а также портовую зону и микрорайон Пересыпь в Одессе, где прогремела серия сильных взрывов.

В 01:33 для Одесского района был объявлен отбой тревоги, однако в южных районах области (Измаильском, Болградском, Белгород-Днестровском) опасность сохраняется.

Атака Одесской области началась около полуночи. Воздушные силы и мониторинговые Телеграм-каналы сообщили о скоплении в акватории Черного моря нескольких групп вражеских дронов, а также о ракетной опасности – враг вывел в море носители крылатых ракет «Калибр».

Спустя полчала группа «шахедов» атаковала город Измаил. Там также прозвучала серия взрывов.

Читайте также: Как работают порты Одесской области после обстрелов

Также сообщалось о пуске более 10 «Калибров», но на данный момент все цели пропали с радаров – не исключено, что пуски были ложными.

Что касается «шахедов», то несколько минут назад сильные взрывы прозвучали в районе Порта и Пересыпи.

По состоянию на 1:33 был дан отбой воздушной тревоги для Одесского района, в то время как в Белгород-Днестровском, Болградском и Измаильском районах тревога продолжается.

Информация о последствиях атаки пока не поступала.

Как сообщалось, в ночь на Рождество, 25 декабря, Россия вновь атаковала Одесскую область ударными дронами. Удары пришлись по портовой и промышленной инфраструктуре, есть жертвы и разрушения.