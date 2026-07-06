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Через полгода после удара по дому на Прохоровской жители заявляют, что здание остается опасным.

Люди обратились в Офис президента, правоохранителям и Госаудитслужбы с требованием проверить использование почти 6 млн. грн.

Жители считают, что противоаварийные работы проделали некачественно, а дом продолжает разрушаться.

Жители требуют расследования

В ночь на 27 января 2026 года враг нанес удар по дому на улице Прохоровской, 1/3 в Одессе. Тогда погибли три человека, еще десятки получили ранения.

После трагедии прошло шесть месяцев и, по словам жителей, несмотря на выделенное финансирование, состояние здания остается критическим.

В результате люди обратились с жалобами в Офис президента, правоохранительные органы, Государственную аудиторскую службу и другие инстанции, требуя проверить использование почти 6 млн грн бюджетных средств.

Жители рассказывают, что по завершении основных работ строители покинули объект, хотя, по их мнению, консервацию выполнили ненадлежащим образом. Из-за отсутствия части стены дождь и снег продолжали попадать внутрь, а конструкции постепенно разрушаются.

Особую обеспокоенность вызывает техническое состояние дома. Люди утверждают, что аварийные конструкции продолжают проседать, отдельные подпорки не обеспечивают требуемую прочность, а одна из комнат обрушилась уже после атаки.

Проанализировав документы, обнародованные в системе Prozorro, жители пришли к выводу, что при выполнении противоаварийных работ могли быть допущены финансовые нарушения. В своих обращениях они утверждают, что объемы вывозимого строительного мусора были существенно завышены, а предусмотренные проектом работы выполнены не полностью.

К слову, авторы жалобы считают, что в документации указано около 2 тыс. тонн строительного мусора, хотя, по их подсчетам, фактический объем завалов составил около 400–450 тонн. Кроме этого, по их словам, вместо спроектированного металлического силового каркаса установили только отдельные металлические стойки и деревянные подпоры.

Однако в ООО «СПК «Флагман»», выполнявшее работы, обвинения отвергают. Директор предприятия Дмитрий Фурман заявил, что все работы выполнены полностью: строительный мусор убрали, аварийные конструкции демонтировали или укрепили, а крышу и окна закрыли от осадков.

Впрочем, жители обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить как качество выполненных работ, так и использование бюджетных средств.

Ранее мы сообщали, что в Одессе после очередной атаки оккупантов спасают детскую художественную школу (фото).

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Источник: “Думская”