Ключевые моменты:
- В Киевском районе Одессы идет ликвидация последствий ночной атаки РФ.
- Повреждены и разрушены 5 частных домов.
- Выбито около 30 окон, повреждены фасады и кровли.
- Коммунальные службы работают на месте с ночи.
- В Одесской области ранен ребенок трех лет.
Последствия ночной атаки на Одессу
По информации Одесского городского совета, продолжаются работы по ликвидации последствий ночной вражеской атаки.
В Киевском районе пострадал частный сектор: повреждены и разрушены 5 частных дома, выбито около 30 окон, повреждены фасады и крыши.
В мэрии сообщают, что коммунальные службы еще с ночи работают на месте происшествия. Сотрудники КП «ЖКС «Черноморский», КП «Городские дороги» и КП «Одесгорэлектротранс» осуществляют комплекс аварийно-восстановительных работ.
Специалисты расчищают завалы, закрывают поврежденные окна ОСБ-плитами, убирают обломки и устраняют разрыв контактной сети.
Работы будут продолжаться до полного устранения последствий вражеской атаки.
Атака на Одесскую область
По информации главы Одесской ОВА Олега Кпиера, из-за ракетного удара по гражданской инфраструктуре Одесщины, пострадал трехлетний ребенок. Состояние мальчика врачи оценивают как средней тяжести. Также повреждены три частных жилых дома.
Напомним, в ночь на понедельник, 6 июля 2026 года, Киев пережил очередную массированную воздушную атаку России. Войска страны-агрессора применили почти весь свой дальнобойный арсенал, включая баллистические и крылатые ракеты, а также ударные дрона. В результате обстрела в нескольких районах столицы разрушены жилые многоэтажные дома.