Ключевые моменты:

Владимир Зеленский констатировал, что после разгрома российского флота в Черном море главным полем битвы стало небо. Украина конкурентоспособна, но критически нуждается в ПВО.

В ночь на 7 июля Украина осуществила самую масштабную атаку на Московский регион (более 430 БПЛА), а накануне украинские дроны впервые долетели до Омского НПЗ в Сибири.

Российский ракетный удар по пригороду Киева привел к крупнейшим разрушениям жилого сектора с начала полномасштабной войны. Погибли 7 человек, разрушено более 200 домов.

Дональд Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят завершения войны, а сама она «ближе к финалу, чем кажется».

В Офисе Президента Украины намекают, что текущая эскалация может стать предвестником деэскалации.

Противостояние в воздухе: заявление Зеленского и топливный тупик Кремля

В интервью изданию Financial Times Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Силам обороны удалось лишить Россию перспектив победы на суше и полностью вытеснить её флот из западной части Черного моря с помощью морских дронов. Теперь ключевым пространством соперничества стала авиация и беспилотные системы.

«Если остановить врага на поле боя, если остановить войну на суше и лишить его господства на море… тогда следующим полем битвы станет небо. И, честно говоря, в этом противостоянии гораздо меньше имеет значение, у которого территория больше», — заявил Зеленский, указав, что единственной уязвимостью Украины остается дефицит систем ПВО.

Слова президента подтверждаются беспрецедентной стратегической кампанией Украины по уничтожению энергетической инфраструктуры агрессора. Накануне украинские беспилотники пролетели рекордное расстояние и впервые поразили Омский НПЗ в Сибири. Расстояние от госграницы Украины – почти 2,5 тысячи км.

На сегодняшний день Украина успешно атаковала 9 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Из первой десятки нетронутым остался лишь Ангарский НПЗ в Иркутской области, до которого около 4 500 км. Из-за этого РФ столкнулась с самым глубоким топливным кризисом за последние десятилетия.

Более того, в ночь на 7 июля Московский регион подвергся мощнейшему удару: мэр Москвы Собянин заявил, что в направлении столицы летело более 430 БПЛА.

Параллельно на фронте армия РФ несет колоссальные потери. По данным Генштаба ВСУ на 7 июля, за сутки ликвидировано 1 200 оккупантов, уничтожено 57 артсистем, 9 танков, 5 средств ПВО и более 2 000 беспилотников тактического уровня.

Крупнейшее разрушение жилого сектора: трагедия в Вишневом

В ответ на успехи ВСУ российские войска продолжают наносить хаотичные и жестокие удары по мирным городам. Последствия массированного обстрела Киевской области 6 июля оказались катастрофическими.

В Киеве всю ночь продолжались поисково-спасательные работы, в результате которого погибли 19 человек, еще 58 – пострадали, из них 7 детей.

В городе Вишневое зафиксированы самые масштабные разрушения жилого фонда за все время полномасштабной войны. По словам вице-премьера — министра экономики Юлии Свириденко, повреждено 13 гектаров жилой застройки.

Жертвы: Погибли 7 человек, еще 29 получили ранения (среди них — четверо спасателей ГСЧС).

Масштаб: В зоне поражения оказались более 200 частных домов, десятки из них полностью стерты с лица земли. После обстрела началась длительная вторичная детонация.

Эвакуация: Спасатели эвакуировали из опасной зоны более 600 человек. Около 117 граждан оказались заблокированы в укрытии, которое попало в эпицентр взрыва — их успешно вывели.

К ликвидации последствий привлечены 500 спасателей и 400 полицейских, пиротехники обследуют каждый двор. Правительство пообещало выделить средства на восстановление из резервного фонда.

Прогнозы аналитиков и заявления Трампа: близок ли конец войны?

Обозреватель FT Гидеон Рахман отмечает, что на Западе рассматривают четыре возможных пути эскалации со стороны загнанного в угол Путина: новые волны мобилизации («мясорубки»), ядерный шантаж, прямые провокации против НАТО или гибридная (диверсионная) война в Европе.

Кремль пытается демонстрировать успехи — так, Путин недавно заявлял о взятии Константиновки в Донецкой области, однако это заявление было официально опровергнуто и высмеяно украинской стороной. Западная разведка указывает, что РФ теряет людей быстрее, чем успевает мобилизовать (около 35 тысяч убитыми и ранеными в месяц).

На этом фоне активизировались дипломатические прогнозы. Глава Офиса Президента (ОП) Украины Кирилл Буданов в интервью «РБК-Украина» отметил, что уйти от нынешнего пика боевых действий можно через логику контролируемого противостояния:

«Шансы есть, и весной был очень хороший темп переговоров. Сейчас мы все пошли в эскалацию, это все понимают. Для того чтобы выйти из эскалации, обычно нужна максимализация эскалации. То есть эскалация сейчас, деэскалация и дальше продолжение диалога. Если стороны в этом заинтересованы», — заявил глава ОП.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп 6 июля оптимистично заявил, что конфликт гораздо ближе к завершению, чем кажется общественности, и этот вопрос станет ключевым на ближайшем саммите НАТО.

«Путин хочет, чтобы это закончилось. Я скажу вам это очень четко. У нас был хороший разговор по телефону. И президент Зеленский на самом деле хочет, чтобы это закончилось сейчас», — резюмировал Трамп, выразив уверенность в скором дипломатическом прорыве.