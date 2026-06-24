Ключевые моменты:

ЧП произошло в среду, 24 июня, в одном из спальных массивов Пересыпского района.

10-летний ребенок сидел на подоконнике и оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

Мальчик вылетел на улицу вместе с сеткой и получил множественные травмы.

По предварительным данным правоохранителей, ребенок находился в комнате, где окно было открыто настежь. Мальчик забрался на подоконник и в какой-то момент решил опереться на москитную сетку. Тонкие крепления конструкции предсказуемо лопнули, и школьник упал с высоты третьего этажа.

О госпитализации маленького пациента в полицию сообщили врачи скорой помощи. Сейчас медики борются за его здоровье и оказывают всю необходимую помощь. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая устанавливает детальные обстоятельства трагедии. После проверки инциденту дадут правовую квалификацию.

Важное предупреждение для родителей

Полиция в очередной раз обращается ко всем родителям с категорическим призывом: москитная сетка не защищает от падения! Она не рассчитана на вес даже годовалого ребенка, не говоря уже о школьниках.

Рекомендация ГУНП: Если в доме есть дети, никогда не открывайте окна настежь. Используйте только режим проветривания, а лучше – установите на оконные ручки специальные замки-блокираторы или ограничители, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно.

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