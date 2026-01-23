Ключевые моменты:
- Социальные автобусы в Одессе продолжают работу.
- Проезд для жителей города бесплатный.
- Действуют утвержденные маршруты.
Сегодня, в пятницу, 23 января 2026 года, социальные автобусы будут ходить в Одессе по таким маршрутам:
Проезд в данных автобусах является полностью бесплатным для всех категорий населения.
Куда обращаться по вопросам графика?
Поскольку расписание может незначительно меняться в зависимости от дорожной ситуации, для уточнения времени прибытия автобусов работает специальный информационный центр.
Операторы готовы ответить на вопросы ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефонам:
- 048 717 54 54
- 048 717 54 77
В мэрии также напомнили, что часть автобусов была передана Одессе в рамках проекта Минразвития «Пліч-о-пліч: згуртовані громади», который направлен на поддержку украинских городов.
