Одесский автобус на Таирова

Ключевые моменты:

  • Социальные автобусы в Одессе продолжают работу.
  • Проезд для жителей города бесплатный.
  • Действуют утвержденные маршруты.

Сегодня, в пятницу, 23 января 2026 года, социальные автобусы будут ходить в Одессе по таким маршрутам:

Маршруты социальный автобусов в Одессе на 23 января 2026

Проезд в данных автобусах является полностью бесплатным для всех категорий населения.

По теме: Бесплатные автобусы в Одессе заменили троллейбусы и трамваи: схемы всех маршрутов и расписание

Куда обращаться по вопросам графика?

Поскольку расписание может незначительно меняться в зависимости от дорожной ситуации, для уточнения времени прибытия автобусов работает специальный информационный центр.

Операторы готовы ответить на вопросы ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефонам:

  • 048 717 54 54
  • 048 717 54 77

В мэрии также напомнили, что часть автобусов была передана Одессе в рамках проекта Минразвития «Пліч-о-пліч: згуртовані громади», который направлен на поддержку украинских городов.

Читайте также: Вопросы о графиках и расписании социальных автобусов в Одессе: почему молчит городская власть.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме