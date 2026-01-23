Ключевые моменты:

Социальные автобусы в Одессе продолжают работу.

Проезд для жителей города бесплатный.

Действуют утвержденные маршруты.

Сегодня, в пятницу, 23 января 2026 года, социальные автобусы будут ходить в Одессе по таким маршрутам:

Проезд в данных автобусах является полностью бесплатным для всех категорий населения.

Куда обращаться по вопросам графика?

Поскольку расписание может незначительно меняться в зависимости от дорожной ситуации, для уточнения времени прибытия автобусов работает специальный информационный центр.

Операторы готовы ответить на вопросы ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефонам:

048 717 54 54

048 717 54 77

В мэрии также напомнили, что часть автобусов была передана Одессе в рамках проекта Минразвития «Пліч-о-пліч: згуртовані громади», который направлен на поддержку украинских городов.

Читайте также: Вопросы о графиках и расписании социальных автобусов в Одессе: почему молчит городская власть.