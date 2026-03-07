Расписание социальных маршрутов 7 марта 2026
С1: Железнодорожный вокзал — ул. 28-й бригады
- От Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 06:30, 08:50, 13:00, 15:30, 17:50
- От ул. 28-й бригады: 07:40, 10:00, 14:10, 16:40, 19:00
С3: ул. Святослава Рихтера – ул. Дегтярная
- От ул. Святослава Рихтера: 06:45, 08:45, 15:15, 17:15
- От ул. Дегтярная: 07:45, 09:45, 16:15, 18:15
С4: ул. Тираспольское шоссе – ул. Дегтярная
- От ул. Тираспольское шоссе: 07:30, 09:30, 15:00, 17:00
- От ул. Дегтярная: 08:30, 10:30, 16:00, 18:00
Трамвайные маршруты
№5: Аркадия — Железнодорожный вокзал
- От Аркадии: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
- От Железнодорожного вокзала (Привокзальная пл.): 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30
№10: ул. Ицхака Рабина — Железнодорожный вокзал
- От ул. Ицхака Рябина: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
- От Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30
№15: ст. «Одесса-Товарная» (пл. Алексеевская) — пл. Тираспольская — Слободской рынок
- От ст. «Одесса-Товарная»: 06:57, 08:21, 10:45, 13:09, 14:33, 15:57, 17:21, 18:45
- От Слободского рынка: 07:39, 09:03, 11:27, 13:51, 15:15, 16:39, 18:03
№17: Куликовое поле — 14 в. В. Фонтана
- От Куликово поле (ул. Канатная): 07:00, 08:06, 09:10, 11:10, 12:22, 13:26, 15:30, 16:38, 17:42, 18:45
- С 14 в. В. Фонтана: 07:34, 08:38, 09:45, 11:44, 12:54, 14:00, 16:06, 17:10, 18:14, 19:20
№26: ул. Архитекторская — Железнодорожный вокзал
- От ул. Архитекторская: 07:00, 08:45, 10:20, 13:00, 16:00, 17:30
- От Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:50, 09:30, 11:05, 13:45, 16:40, 18:15
№27: ул. Архитекторская — просп. Свободы
- От ул. Архитекторская: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
- От просп. Свободы: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30
Троллейбусные маршруты
№3: ст. Залог I — Парк Шевченко
- От ст. Залог I: 07:10, 08:30, 09:50, 12:30, 13:50, 15:50, 17:10, 18:30
- От Парка Шевченко: 07:50, 09:10, 10:30, 13:10, 14:30, 16:30, 17:50, 19:10
№8: Суперфосфатный завод — Железнодорожный вокзал
- От Суперфосфатного завода: 07:00, 08:30, 09:50, 12:30, 15:10, 16:30, 17:55, 19:25
- От Железнодорожного вокзала (Привокзальная пл.): 07:45, 09:05, 10:25, 13:05, 15:45, 17:05, 18:30, 20:00
№9: ул. Инглеге — ул. Ришельевская
- От ул. Инглеи: 07:00, 08:40, 10:20, 13:20, 15:00, 16:50, 18:30
- От ул. Ришельевской: 07:45, 09:30, 11:10, 14:10, 15:50, 17:40, 18:30, 19:30
№10к: Пересыпский мост — ул. Ришельевская
- От Пересыпского моста: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
- От ул. Ришельевской: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30
№12: ул. Архитекторская – ул. Святослава Рихтера
- От ул. Архитекторская: 07:15, 09:15, 11:15, 15:15, 17:15
- От ул. Святослава Рихтера: 08:15, 10:15, 14:15, 16:15, 18:15
