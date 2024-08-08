От трех до сорока тысяч долларов: в каком состоянии сегодня рынок жилья на Любашевщине

С 90-х годов прошлого века на Любашевщине не было построено ни одного многоквартирного дома, только активно разрастался частный сектор. Поэтому желающим обзавестись собственным жильем приходится ограничиваться выбором из вторичного рынка недвижимости, который в последнее время немного стабилизировался.
От трех до сорока тысяч долларов — за жилье
Цены на дома и квартиры остались почти неизменными за последние несколько лет, и в зависимости от их расположения колеблются в пределах 3-40 тысяч долларов. Разумеется, самая дорогая недвижимость находится в Любашевке. Однако добротные дома в больших селах, таких, как Троицкое, или расположенных у водоемов — Ясеново, Познанка, Гвоздавка и Бобрик — пользуются большим спросом у покупателей. Например, в Бобрике Первом за старенький домик под камышовой крышей, построенный в 1903 году на берегу реки Кодымы, владельцы просят 7 тысяч «зеленых».
«Фейсбук» и ОLХ — главные площадки по продаже
На севере Одесщины риелторских компаний фактически нет, поэтому желающие продать свою недвижимость из-за отсутствия газет выставляют объявления в соцсети.
Активнее всего любашевчане торгуют жильем и другими товарами в фейсбучной группе «Любашевский базар». На Всеукраинской платформе ОLХ выложено около 20 объявлений по продаже домов, квартир и другой недвижимости:
- дом площадью 110 квадратных метров продается за 414 638 гривен;
- квартира на 72 квадрата — 617 313 гривен;
- двухэтажный дом 250 квадратных метров — 1,6 миллиона гривен;
- здание в 80 квадратов — 1,3 миллиона гривен;
Если покупатель, как говорят, при деньгах, то может приобрести собственное жилье и за 200, 300, 400 или 600 тысяч гривен.
В селах, отдаленных от центра громады, цены скромнее, как и старенькие, построенные при колхозах дома. В Новокарбовке за один из домов просят три тысячи долларов, а в соседнем Троицком — 25.
В последнее время обзаводятся постоянным жильем вынужденные переселенцы. Семья с Херсонщины купила дом за 12 тысяч долларов.
Одесситы переехали в Любашевку
Из-за дороговизны квартир в областном центре молодая семья одесситов решила поселиться в Любашевке. Нарядная хозяйка Ольга, которая выпекает пиццу в магазине «Файна-Маркет», рассказала, что выбрали Любашевку из-за ее удобного расположения и комфорта. Ее муж Денис на войне был тяжело ранен и получил инвалидность II группы. Компенсации от государства не хватило, чтобы поселиться в Одессе, поэтому переехали в поселок.
Домик выбирали не очень долго. Где-то третья им понравилась, и они с радостью выторговали ее за восемь тысяч долларов. Необходимые бумаги оформили быстро, без всякой чиновничьей волокиты. Где-то сто тысяч гривен потратили на обустройство внутренних удобств и двора. Небольшой приусадебный участок засадили овощами, привели в порядок двор и пристройки. И довольны своим первым собственным комфортным жильем с водопроводом и природным газом.
Промышленная недвижимость — в спросе
Лучше всего в Любашевке раскупают здания, предназначенные для ведения бизнеса. Ведь из-за войны предприниматели выбирают Любашевку, чтобы открыть магазины.
Так, с недавних пор старый кинотеатр был выкуплен, и теперь там расположена «Аврора». В бывшем гастрономе хозяйничает «Файна-Маркет», в «Универсаме» облпотребсоюза все торговые площади арендуют мелкие предприниматели.
Ожидает своего нового владельца гостиничный комплекс на 20 мест, расположенный почти в центре Любашевки. Есть земельный участок площадью 1260 квадратных метров. Здание еще добротное, возведенное немецкой фирмой почти за миллион долларов в далеком 1993 году. Чтобы реанимировать единственный в поселке отель, у владельцев нет средств, поэтому выставили его на продажу за 1,4 миллиона гривен.
Несколько полезных советов по купле-продаже
Продавец-покупатель жилья Андрей С., который сначала продал свой дом, а затем купил квартиру, рассказал, что в первую очередь нужно привести в порядок документы и подготовить жилье к продаже.
Эти два процесса он проводил параллельно, чтобы сэкономить время и ускорить сделку.
- Также нужно обновить необходимые разрешительные документы. Проверить отсутствие обременений на имущество или других юридических препятствий.
- Освободить жилье от личных вещей, потому что они будут мешать покупателю представить это пространство как свое собственное.
- Провести косметический ремонт и тому подобное.
- Если вы готовы продать жилье и нашли покупателя, тогда можно ехать к нотариусу для заключения сделки с точностью до требований законодательства Украины.
Во время военного положения не все нотариусы имеют право удостоверять договоры купли-продажи недвижимости. Это разрешено только тем, кто внесен в список, утвержденный Министерством юстиции Украины.
Перечень таких нотариусов постоянно обновляется и доступен на официальном сайте Министерства юстиции Украины.
На Любашевщине одним из таких специалистов является Наталья Бобошко. Ее офис расположен в селе Троицкое, и нотариус со своей командой может каждому вовремя, добросовестно и наиболее эффективно помочь в решении этого вопроса.
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