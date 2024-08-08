От трех до сорока тысяч долларов: в каком состоянии сегодня рынок жилья на Любашевщине

От трех до сорока тысяч долларов — за жилье

Цены на дома и квартиры остались почти неизменными за последние несколько лет, и в зависимости от их расположения колеблются в пределах 3-40 тысяч долларов. Разумеется, самая дорогая недвижимость находится в Любашевке. Однако добротные дома в больших селах, таких, как Троицкое, или расположенных у водоемов — Ясеново, Познанка, Гвоздавка и Бобрик — пользуются большим спросом у покупателей. Например, в Бобрике Первом за старенький домик под камышовой крышей, построенный в 1903 году на берегу реки Кодымы, владельцы просят 7 тысяч «зеленых».

«Фейсбук» и ОLХ — главные площадки по продаже

На севере Одесщины риелторских компаний фактически нет, поэтому желающие продать свою недвижимость из-за отсутствия газет выставляют объявления в соцсети.

Активнее всего любашевчане торгуют жильем и другими товарами в фейсбучной группе «Любашевский базар». На Всеукраинской платформе ОLХ выложено около 20 объявлений по продаже домов, квартир и другой недвижимости:

дом площадью 110 квадратных метров продается за 414 638 гривен;

квартира на 72 квадрата — 617 313 гривен;

двухэтажный дом 250 квадратных метров — 1,6 миллиона гривен;

здание в 80 квадратов — 1,3 миллиона гривен;

Если покупатель, как говорят, при деньгах, то может приобрести собственное жилье и за 200, 300, 400 или 600 тысяч гривен.

В селах, отдаленных от центра громады, цены скромнее, как и старенькие, построенные при колхозах дома. В Новокарбовке за один из домов просят три тысячи долларов, а в соседнем Троицком — 25.

В последнее время обзаводятся постоянным жильем вынужденные переселенцы. Семья с Херсонщины купила дом за 12 тысяч долларов.

Одесситы переехали в Любашевку

Из-за дороговизны квартир в областном центре молодая семья одесситов решила поселиться в Любашевке. Нарядная хозяйка Ольга, которая выпекает пиццу в магазине «Файна-Маркет», рассказала, что выбрали Любашевку из-за ее удобного расположения и комфорта. Ее муж Денис на войне был тяжело ранен и получил инвалидность II группы. Компенсации от государства не хватило, чтобы поселиться в Одессе, поэтому переехали в поселок.

Домик выбирали не очень долго. Где-то третья им понравилась, и они с радостью выторговали ее за восемь тысяч долларов. Необходимые бумаги оформили быстро, без всякой чиновничьей волокиты. Где-то сто тысяч гривен потратили на обустройство внутренних удобств и двора. Небольшой приусадебный участок засадили овощами, привели в порядок двор и пристройки. И довольны своим первым собственным комфортным жильем с водопроводом и природным газом.

Промышленная недвижимость — в спросе

Лучше всего в Любашевке раскупают здания, предназначенные для ведения бизнеса. Ведь из-за войны предприниматели выбирают Любашевку, чтобы открыть магазины.

Так, с недавних пор старый кинотеатр был выкуплен, и теперь там расположена «Аврора». В бывшем гастрономе хозяйничает «Файна-Маркет», в «Универсаме» облпотребсоюза все торговые площади арендуют мелкие предприниматели.

Ожидает своего нового владельца гостиничный комплекс на 20 мест, расположенный почти в центре Любашевки. Есть земельный участок площадью 1260 квадратных метров. Здание еще добротное, возведенное немецкой фирмой почти за миллион долларов в далеком 1993 году. Чтобы реанимировать единственный в поселке отель, у владельцев нет средств, поэтому выставили его на продажу за 1,4 миллиона гривен.

Несколько полезных советов по купле-продаже

Продавец-покупатель жилья Андрей С., который сначала продал свой дом, а затем купил квартиру, рассказал, что в первую очередь нужно привести в порядок документы и подготовить жилье к продаже.

Эти два процесса он проводил параллельно, чтобы сэкономить время и ускорить сделку.

Также нужно обновить необходимые разрешительные документы. Проверить отсутствие обременений на имущество или других юридических препятствий.

Освободить жилье от личных вещей, потому что они будут мешать покупателю представить это пространство как свое собственное.

Провести косметический ремонт и тому подобное.

Если вы готовы продать жилье и нашли покупателя, тогда можно ехать к нотариусу для заключения сделки с точностью до требований законодательства Украины.

Во время военного положения не все нотариусы имеют право удостоверять договоры купли-продажи недвижимости. Это разрешено только тем, кто внесен в список, утвержденный Министерством юстиции Украины.

Перечень таких нотариусов постоянно обновляется и доступен на официальном сайте Министерства юстиции Украины.

На Любашевщине одним из таких специалистов является Наталья Бобошко. Ее офис расположен в селе Троицкое, и нотариус со своей командой может каждому вовремя, добросовестно и наиболее эффективно помочь в решении этого вопроса.

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