Ключевые моменты:

По маршруту №15 курсирует первый трамвай с подъемником для людей с инвалидностью. До конца года появятся еще два таких вагона.

Одесские инженеры разработали собственную технологию подъемника, встраиваемого в ступеньку. Идею позаимствовали во время рабочего визита в Берлин в 2024 году.

Уникальная разработка одесских специалистов

Подъемник встроен в нижнюю ступеньку у средней двери. В сложенном состоянии он «скрыт» под ступенькой, а управление осуществляется водителем с помощью специального пульта. Идею позаимствовали во время рабочего визита одесской делегации на выставку InnoTrans 2024 в Берлине, где были представлены подобные технологии.

В течение нескольких месяцев проводились разработка технической документации, создание чертежей, испытания и настройка оборудования. Разработка успешно прошла технические испытания и получила положительные отзывы от представителей инициативы «Движение без барьеров».

В мастерских КП «ОМЕТ» началась серийная установка подъемников на модернизированные вагоны. До конца 2025 года планируется модернизировать 9 вагонов «Татра» в рамках проекта «Т-3-Од», который стартовал в 2023 году.

