Трое одесситов сделали тесты на ВИЧ и не пожалели об этом

Лариса, Максим, Оксана… Эти люди живут с ВИЧ. Кто-то узнал свой статус случайно, другие были почти уверены, что результат положительный. Но есть несколько важное, что объединяет их всех и позволяет жить полноценно – они узнали свой ВИЧ-статус вовремя.

Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом рассказываем три истории о людях, однажды решившихся сделать тест на ВИЧ и не пожалевших об этом.

Один тест на ВИЧ – несколько спасенных жизней

«Если бы Оксана отказалась тестироваться, то не узнала бы ни о том, что живет с ВИЧ, ни об открытой форме туберкулеза, ни о заболеваниях печени», – рассказывает региональная координатор общественной организации FREE ZONE в Одессе Ирина Туаева.

О том, что у женщины были риски инфицирования ВИЧ, среди которых и употребление инъекционных наркотиков, региональная координатор узнала от клиентов, которых тестировала ранее. Еженедельно Ирина и ее муж проводят акцию – кормят людей, попавших в сложные жизненные обстоятельства. Здесь они договорились встретиться с Оксаной.

Когда Ирина предложила Оксане сделать тест, та не возражала.

«Ее состояние здоровья на момент тестирования было очень тяжелым. У нее был постоянный кашель и слабость. Так что, когда тест на ВИЧ показал положительный результат, кажется, Оксана не была шокирована», – вспоминает Ирина.

Она поддержала Оксану и рассказала об антиретровирусной терапии (АРТ) – медицинской помощи для людей с ВИЧ. В частности, о том, что принимая эту терапию, люди с ВИЧ могут жить, как и все остальные, что это лечение оказывает мягкое действие и не дает побочных эффектов, а позволяет защитить и себя, и своих близких.

Наконец Оксана рассказала, что у нее есть сын и она живет с мужчиной. И Ирина предложила протестовать и их.

«Когда клиентка привела своего сожителя, я его узнала. Три месяца тому назад он уже приходил тестироваться. Тогда тест был отрицательным. На этот раз ситуация изменилась – мужчина уже имел ВИЧ. Это лишь демонстрирует то, насколько важно тестироваться регулярно, если есть риски инфицирования», – рассказывает Ирина.

Среди основных рисков инфицирования ВИЧ – употребление инъекционных наркотиков, незащищенные половые контакты, особенно с партнером, чей ВИЧ-статус неизвестен, и медицинские манипуляции при несоблюдении стерильности.

У сына женщины тест на ВИЧ был отрицательным. Поэтому Ирина отвезла Оксану и ее сожителя в больницу, чтобы они стали на учет и стали получать терапию. Уже в медицинском учреждении выяснилось, что у женщины открытая форма туберкулеза и заболевания печени. Поэтому терапию скорректировали в соответствии с заболеваниями. Сейчас и Оксана, и ее мужчина получают АРТ. Параллельно женщина лечит туберкулез и печень.

«Когда передо мной оказывается человек, только что узнавший о том, что имеет ВИЧ, первое, что я ему говорю, – то, что это не приговор. Медицина двигается вперед. И сейчас, если ты принимаешь терапию, контролируешь заболевание. Человек, узнавший вовремя о своем статусе, удивительно счастлив, ведь его жизнь в ее руках», – делится Ирина.

Сегодня медицина предлагает разнообразные схемы антиретровирусной терапии (АРТ) для людей, живущих с ВИЧ.

Врачи подбирают терапию индивидуально, учитывая состояние здоровья пациента, а при необходимости корректируют ее, если схема не подходит. В общем это – одна таблетка в день, которая делает жизнь абсолютно полноценной.

Регулярный прием АРТ позволяет остановить размножение вируса в организме. В результате количество вируса снижается до уровня, при котором ВИЧ не передается другим людям.

АРТ в Украине безвозмездной – обеспечение терапии гарантирует государство. Это означает, что у каждого человека, которому диагностировали ВИЧ, есть все шансы на долгую и полноценную жизнь.

В настоящее время бывшие осужденные, а также их близкое окружение, могут пройти тестирование на ВИЧ, гепатит С и сифилис в пунктах тестирования, которые можно найти в приложении FREE LIFE (можно найти в поисковике Google). На интерактивной карте обозначены адреса, где быстро, конфиденциально и бесплатно сделают тест на ВИЧ, а также окажут другую помощь. В Одессе этот пункт тестирования находится по адресу ул. Агрономическая, 77. Для планирования встречи звоните по телефону: 097 978 82 90, Ирина.

Симптомов нет – значит, все хорошо?

Партнер Ларисы давно знал свой статус, но от лечения отказывался. Убеждал себя, что ВИЧ не существует. Мол, симптомов нет – значит, со здоровьем все хорошо. Лариса также знала о том, что у мужчины ВИЧ. Но думала, что ее минует, и она не инфицируется.

Впоследствии сожитель женщины попал в тюрьму, а она – в реабилитационный центр. Об их ситуации узнал региональный координатор благотворительной организации FREE ZONE в Киеве Юрий от других своих клиентов. Решил поехать к Ларисе и предложить ей протестироваться на ВИЧ.

«Мне удалось ее убедить. Я объяснил, что каким бы ни был результат теста – это не приговор. Есть терапия, принимая которую человек может прожить долгую, здоровую и социально активную жизнь, что это безвозмездно, и ничего страшного в этом нет», – рассказывает Юрий.

В конце концов, Лариса провела тест. Он оказался положительным. Когда женщина узнала свой статус, не могла прийти в себя. Плакала.

Впоследствии выяснилось, что коллеги Юрия и раньше тестировали партнера Ларисы и пытались уговорить принимать антиретровирусную терапию (АРТ) – медицинскую помощь для людей с ВИЧ, – но все было бесполезно. Координатор FREE ZONE решил наведаться к мужчине.

«Когда мы встретились, у него уже развивались оппортунистические инфекции, вызванные ослабленной иммунной системой: туберкулез, герпетические инфекции, менингит. Только тогда он согласился на антиретровирусную терапию», – вспоминает Юрий.

Специалист объясняет, что отсутствие симптомов не означает отсутствия ВИЧ. Чем дольше человек с ВИЧ живет без терапии, тем слабее становится его иммунная система. Это приводит к развитию оппортунистических инфекций и в конце концов – к смерти.

Пока Лариса и ее партнер получают АРТ. Да, решение Ларисы сделать тест на ВИЧ буквально спасло их жизнь.

Думал, что не передает ВИЧ

Инъекционные наркотики 43-летний Максим впервые попробовал еще подростком, в день смерти своего друга. Светлана же, его жена, впервые употребила наркотики инъекционно 5 лет назад. Сейчас оба – пациенты заместительной поддерживающей терапии – лечение для людей, зависимых от наркотиков.

Впервые в ОО «Перспектива» в Житомире Максим пришел с товарищами за чистыми шприцами через несколько месяцев после освобождения из колонии. Тогда же региональный координатор FREE ZONE Евгений предложил ему протестовать на ВИЧ.

«Я с 14 лет употреблял наркотики и четырежды отбывал наказание. Когда в колонии одним шприцем кололись 20 человек, среди них был и я. Я понимал, что могу быть инфицированным. Переживал за жену. Поэтому решил протестироваться», – вспоминает Максим.

Предположения мужчины подтвердились – у него обнаружили ВИЧ. Евгений сопровождал его в больницу, помог встать на учет и получить терапию. Но его он быстро забросил.

«Я думал, что не передаю ВИЧ. В больнице мне сказали, что я только носитель, – убеждает Максим, вспоминая разговор с медицинским персоналом. – К тому же от терапии меня «глючило». Поэтому я перестал ее принимать».

Евгений предполагает: скорее всего, в больнице Максиму сказали, что при приеме АРТ (медицинская помощь людям с ВИЧ) он не будет инфицировать других. Во всяком случае, в то, что Максим не передает ВИЧ, поверила и его супруга. Незащищенный секс, совместное использование шприцев – все это подвергало опасности ее здоровье и жизнь. Пока ситуацию не узнал координатор FREE ZONE.

Он позвонил Максиму, чтобы узнать, как мужчина себя чувствует, не нужна ли помощь.

«Тогда Максим и рассказал, что не принимает АРТ. Я объяснил, насколько это опасно, предложил паре прийти на консультацию и протестовать жену Максима – Светлану. Что они и сделали», – рассказывает Евгений.

Дело в том, что без терапии количество клеток, ключевых для защиты организма от инфекций, существенно снижается. Когда их становится мало, организм не может эффективно бороться даже с простыми болезнями. Впоследствии это приводит к серьезным последствиям. Вирусная нагрузка ВИЧ в организме остается высокой, а это в свою очередь повышает риск передачи вируса.

Вместе с тестом на ВИЧ Евгений тестирует на сифилис и гепатит С. Собственно, именно гепатит у женщины обнаружили. Евгений проконсультировал пару относительно дальнейших шагов: рассказал о возможностях лечения гепатита С, которые предлагает государство, о PrEP – профилактических препаратах для людей с высоким риском инфицирования ВИЧ, – а также о возможности замены схемы терапии для Максима более мягкой.

В настоящее время Светлана принимает PrEP, а Максим уже получает новую схему АРТ.

На сегодняшний день каждый человек, имевший риски инфицирования, может найти удобный пункт и адрес на интерактивной карте, разработанной проектом USAID «Инновации для преодоления эпидемии ВИЧ» в партнерстве с Центром общественного здоровья Минздрава.

Выбрав удобный пункт, можно быстро, конфиденциально и бесплатно сделать тест на ВИЧ.

В случае, если посетить пункт нет возможности, заказать тест можно домой анонимно по телефону 0 800 332 804 (безвозмездно, понедельник-суббота с 10:00-18:00).