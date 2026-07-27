Ключевые моменты:

На восстановление поврежденной одесской многоэтажки направят почти 23 млн гривен.

Подрядчик должен восстановить перекрытия, фасад, кровлю, инженерные сети и заменить лифты.

Работы выполнит компания, которая уже проводила противоаварийные работы в этом доме.

Что восстановят в доме

Как сообщает издание «Думская», подряд стоимостью почти 23 млн гривен получило ООО «ХАЙ-ТЕК ЕЛІТ-СТРОЙ».

Подрядчику предстоит демонтировать разрушенные конструкции, восстановить и усилить межэтажные перекрытия над 15-м, 16-м и техническим этажами, отремонтировать кровлю, фасад, вентиляционные шахты и парапеты.

Кроме того, проект предусматривает замену окон, восстановление инженерных коммуникаций, ремонт дворового покрытия и полную замену лифтового оборудования, включая новые кабины, механизмы и систему диспетчеризации.

Компания уже работала на объекте

Ранее эта же компания без проведения конкурса получила около 6 миллионов гривен на выполнение срочных противоаварийных работ в этом доме.

По данным аналитической системы YouControl, ООО «ХАЙ-ТЕК ЕЛІТ-СТРОЙ» зарегистрировано в 2018 году. Основателем компании является Николай Рожков, руководителем – Олег Григорович.

Как отмечает «Думская», предприятие регулярно получает муниципальные подряды на восстановление объектов, поврежденных российскими ударами. С 2023 года компания заключила государственных контрактов почти на 100 миллионов гривен.

Напомним, 16-этажная высотка на проспекте Князя Ярослава Мудрого, 2 в Одессе серьезно пострадала от удара вражеского дрона в ночь на 1 мая 2025 года.

Дом временно признавался аварийным, проводилось отселение жильцов с компенсацией аренды жилья от районной администрации.

После проведения противоаварийных работ жители высотки начали возвращаться домой.