Ключевые моменты:

За полгода в Одессе отремонтировали 39 остановок общественного транспорта.

28 павильонов пострадали от действий вандалов, еще 11 – во время российских атак.

Коммунальщики также покрасили 38 остановок и 231 урну.

Всего предприятие обслуживает более тысячи остановочных комплексов.

Как сообщили в мэрии города, на обслуживании КП «Городские дороги» находится 1012 остановочных комплексов общественного транспорта, включая семь исторических «бельгиек», которым уже более ста лет.

По данным предприятия, только с начала 2026 года неизвестные разбили стекло на 28 остановках, ломали скамейки, вырывали урны вместе с бетонным основанием и оставляли надписи на павильонах.

Еще 11 остановок были повреждены в результате российских обстрелов.

За первое полугодие специалисты предприятия восстановили остекление и отремонтировали 39 остановочных комплексов.

Кроме того, коммунальщики покрасили 38 остановок и 231 урну. Ежедневно они также убирают прилегающую территорию, а по мере необходимости ремонтируют скамейки, урны и павильоны.

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