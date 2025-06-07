Об этом сообщили сегодня в пресс-службе одесской мэрии.

«Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил владельцам квартир первого подъезда, что с понедельника они смогут вернуться в свои дома. Работы по стабилизации конструкции уже достигли этапа, на котором можно обеспечить безопасность пребывания жильцов. В течение выходных здание будет подключено ко всем необходимым коммуникациям, а с прилегающей территории вывезен строительный мусор», – отмечается в сообщении.

По прогнозам подрядной организации, стабилизационные работы планируется завершить к концу июня. Заселение второго подъезда должно начаться в начале июля, за исключением квартир, оказавшихся в эпицентре взрыва. Для них после завершения стабилизации здания будет разработан отдельный проект реконструкции.

Также сообщается, что владельцы разрушенных квартир могут получать компенсацию за аренду жилья от Киевской районной администрации города до момента возвращения в свои восстановленные квартиры.

Ранее сообщалось о начале противоаварийных работ в 16-этажном доме на проспекте Ярослава Мудрого (Глушко), 2.

Напомним, ранее жителям признанного аварийным дома на проспекте Князя Ярослава Мудрого предложили временное отселение для проведения восстановительных работ.

Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь на 1 мая 2025 года Россия массировано атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в разных районах города. Вспыхнули пожары. Погибли два человека, еще еще 15 были травмированы.

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Фото и видео пресс-службы Одесского горсовета