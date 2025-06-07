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Об этом сообщили сегодня в пресс-службе одесской мэрии.

«Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил владельцам квартир первого подъезда, что с понедельника они смогут вернуться в свои дома. Работы по стабилизации конструкции уже достигли этапа, на котором можно обеспечить безопасность пребывания жильцов. В течение выходных здание будет подключено ко всем необходимым коммуникациям, а с прилегающей территории вывезен строительный мусор», – отмечается в сообщении.

По прогнозам подрядной организации, стабилизационные работы планируется завершить к концу июня. Заселение второго подъезда должно начаться в начале июля, за исключением квартир, оказавшихся в эпицентре взрыва. Для них после завершения стабилизации здания будет разработан отдельный проект реконструкции.

Восстановительные работы в одесской высотке

Также сообщается, что владельцы разрушенных квартир могут получать компенсацию за аренду жилья от Киевской районной администрации города до момента возвращения в свои восстановленные квартиры.

Ранее сообщалось о начале противоаварийных работ в 16-этажном доме на проспекте Ярослава Мудрого (Глушко), 2.

Напомним, ранее жителям признанного аварийным дома на проспекте Князя Ярослава Мудрого предложили временное отселение для проведения восстановительных работ.

Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь на 1 мая 2025 года Россия массировано атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в разных районах города. Вспыхнули пожары. Погибли два человека, еще еще 15 были травмированы.

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Фото и видео пресс-службы Одесского горсовета

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