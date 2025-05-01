Как сообщалось, ближе к полуночи россияне устроили массированный обстрел, запустив по городу около 20 беспилотников.

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщает, что из-за вражеской атаки повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили. В некоторых местах вспыхнули пожары, их ликвидировали спасатели.

Ликвидация последствий удара продолжается. На местах разворачиваются палатки для дополнительной помощи.

Мэр Одессы Геннадий Труханов уточняет, что погибшие — это пожилая пара, которая проживала на верхнем этаже дома вместе с овчаркой Джеком. Госпитализированы три человека.

На местах работают оперативные и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия атак и оказывают необходимую медицинскую помощь пострадавшим.

Школа получила незначительные повреждения — выбиты четыре окна. Сейчас она открыта для всех, кто нуждается в поддержке, а также там нальют горячий чай, чтобы согреться. На местах разворачиваются палатки для дополнительной помощи.

С утра заработают районные оперативные штабы, где жители смогут получить консультации и подать документы на оформление помощи.