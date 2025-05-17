Как сообщает сегодня, 17 мая, пресс-служба Одесского горсовета, накануне на место вражеской атаки прибыл уникальный кран грузоподъемностью 250 тонн – его специально заказали заказывали для этого объекта.
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«Все организационные и юридические процедуры пройдены: получены соответствующие решения Исполнительного комитета и поддержка на сессии Одесского городского совета. Работы ведутся согласно графику, слаженно и без промедления. Спасибо жильцам дома за понимание и сотрудничество», – отмечается в сообщении.
Напомним, ранее жителям признанного аварийным дома на проспекте Князя Ярослава Мудрого предложили временное отселение для проведения восстановительных работ.
Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь на 1 мая 2025 года Россия массировано атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в разных районах города. Вспыхнули пожары. Погибли два человека, еще еще 15 были травмированы.
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