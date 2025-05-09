Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

По заключению экспертного обследования и городской комиссии Техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), здание признано аварийным и требует временного отселения для проведения противоаварийных работ. Жителям предложено воспользоваться городской программой компенсации аренды жилья.

Городской голова Геннадий Труханов сообщил, что уже 13 мая депутаты соберутся на внеочередную сессию Одесского горсовета, на которой определятся по сумме финансирования стабилизации здания и восстановления конструкций верхних этажей.

Перед этим технический отчет должен быть рассмотрен областной комиссией ТЭБ и ЧС.

“Будем делать все возможное и невозможное, чтобы семьи как можно быстрее вернулись в свои дома»,- отметил мэр.

Киевская районная администрация продолжает сбор документов для предоставления жителям поврежденных квартир материальной помощи из городского бюджета на восстановление окон и дверей. Также предоставляются консультации по получению компенсации по государственной программе еВідновлення.

Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь с 30 апреля на 1 мая Россия массировано атаковала Одессу ударными беспилотниками. В разных районах Одессы повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Вспыхнули пожары. В результате удара погибли два человека, еще еще 15 — травмированы.

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