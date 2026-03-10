Ключевые моменты:

Движение транспорта временно запрещено на улице Каменщиков возле дома №243.

Ограничение действует с 7 марта 2026 года.

Дорогу откроют после завершения работ и официального решения об отмене запрета.

Перекрытие улицы Каменщиков в Одессе

В Одессе временно закрыли для транспорта участок улицы Каменщиков. Ограничение действует в районе дома №243. Соответствующее распоряжение было подписано исполняющим обязанности мэра и секретарем городского совета 5 марта 2026 года.

Как сообщили в пресс-службе городского совета, такое решение приняли из-за необходимости проведения аварийных работ на этом участке.

Запрет на движение транспорта начал действовать с 7 марта 2026 года. Он будет сохраняться до тех пор, пока не будет выдан отдельный документ о его отмене.

