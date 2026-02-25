Ключевые моменты:

Ограничение движения по улице Карантинной продлено до конца 2026 года.

Причина — строительство жилого дома с встроенными помещениями и подземным паркингом.

Улица будет закрыта на участке между Троицкой и Еврейской.

Ограничение движения на улице Карантинной

Одесский городской голова подписал распоряжение о продлении временного ограничения движения автотранспорта по улице Карантинной.

Закрытие связано со строительством жилого дома по адресу: ул. Еврейская, 3. Дом будет иметь встроенные помещения общественного назначения и подземный гараж.

Движение на участке улицы Карантинной между улицами Троицкой и Еврейской будет запрещено до 31 декабря 2026 года. Автовладельцам рекомендуется заранее планировать маршруты объезда.

Напомним, транспортное движение по Карантинной было прекращено еще в октябре 2021 года.