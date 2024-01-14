В Одессе отремонтируют спуск Маринеско, чтобы спасти трамвай

В одесской мэрии хотят снова планируют отремонтировать спуск Маринеско, где несмотря на проведенные стабилизационные работы, продолжают проседать трамвайные рельсы.
Согласно проекту решения, которое намерены вынести на обсуждение на следующем заседании исполкома, заказчиком проектирования и выполнения работ по капремонту планируют назначить коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс».
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что запуск трехсекционных вагонов «Одиссей МАХ» по спуску Маринеско пока откладывается – несмотря на стабилизационные работы, которые провела компания-застройщик «Пространство», трамвайные рельсы продолжают проседать.
Из-за проблем со спуском Маринеско ставится под сомнение эффективная работа трамвайного маршрута «Север-Юг». Под этот проект Одесса закупила 13 трамваев-великанов от компании «Татра-Юг». Первый такой трамвай официально презентовали в Одессе в конце декабря 2023 года.
Ранее по спуску Маринеско курсировал магистральный трамвай №7, который связывает поселок Котовского с центром города и жилмассивом Таирова.
Ремонт спуска Маринеско был начат осенью 2019 года и окончен в конце июля 2020-го года. Тогда на реконструкцию этой дороги было потрачено 73 млн грн. Работами занималась близкая к мэру Одессы Геннадию Труханову компания «Ростдорстрой».
Но в 2023 году злосчастный спуск снова стал проблемный участком: на проезжей части образовались трещины, а грунт и рельсы просели. Тогда в мэрии предположили, что почва на спуске Маринеско проседает по вине строительной компании «Пространство», которая активно застраивает окрестные территории высотками.
В мае прошлого года в мэрии заявили, что нужно провести срочную комплексную экспертизу, поскольку процесс разрушения спуска продолжается. На обследование склона из городского бюджета выделили 1 140 млн грн. Тогда специалисты пришли к выводу, что стабилизировать его поможет подпорная стенка. Проблему планировали решить уже к сентябрю. Тогда же были изменены 7-й и 12-й трамвайные маршруты.