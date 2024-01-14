В Одессе отремонтируют спуск Маринеско, чтобы спасти трамвай

Согласно проекту решения, которое намерены вынести на обсуждение на следующем заседании исполкома, заказчиком проектирования и выполнения работ по капремонту планируют назначить коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс».

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что запуск трехсекционных вагонов «Одиссей МАХ» по спуску Маринеско пока откладывается – несмотря на стабилизационные работы, которые провела компания-застройщик «Пространство», трамвайные рельсы продолжают проседать.

Из-за проблем со спуском Маринеско ставится под сомнение эффективная работа трамвайного маршрута «Север-Юг». Под этот проект Одесса закупила 13 трамваев-великанов от компании «Татра-Юг». Первый такой трамвай официально презентовали в Одессе в конце декабря 2023 года.

Ранее по спуску Маринеско курсировал магистральный трамвай №7, который связывает поселок Котовского с центром города и жилмассивом Таирова.

Ремонт спуска Маринеско был начат осенью 2019 года и окончен в конце июля 2020-го года. Тогда на реконструкцию этой дороги было потрачено 73 млн грн. Работами занималась близкая к мэру Одессы Геннадию Труханову компания «Ростдорстрой».

Но в 2023 году злосчастный спуск снова стал проблемный участком: на проезжей части образовались трещины, а грунт и рельсы просели. Тогда в мэрии предположили, что почва на спуске Маринеско проседает по вине строительной компании «Пространство», которая активно застраивает окрестные территории высотками.

В мае прошлого года в мэрии заявили, что нужно провести срочную комплексную экспертизу, поскольку процесс разрушения спуска продолжается. На обследование склона из городского бюджета выделили 1 140 млн грн. Тогда специалисты пришли к выводу, что стабилизировать его поможет подпорная стенка. Проблему планировали решить уже к сентябрю. Тогда же были изменены 7-й и 12-й трамвайные маршруты.