Одесская область: из ледяного плена вызволили пассажирский автобус и легковые авто (фото)

Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.

По информации спасателей, в селе Кошары Южненской территориальной громады Одесского района на скользком участке дороги застрял автобус MAN. Сотрудники ГСЧС вытащили его при помощи своего авто.

В аналогичной ситуации оказался накануне и автомобиль Mercedes Sprinter в Березовском районе вблизи села Анатольевка.

А в Подольском районе, за пределами сел Миронита и Окны, помощь спасателей понадобилась водителям двух транспортных средств, которые не могли преодолеть сложные участки дорог, обледеневшие из-за гололедицы.

Спасатели оперативно высвободили все авто с помощью буксировочных тросов.

Напомним, на сегодняшний день, 14 января, в Одессе и Одесской области было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного юго-западного ветра. По прогнозам, на дорогах сохранится гололедица.