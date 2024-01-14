Одесская область: из ледяного плена вызволили пассажирский автобус и легковые авто (фото)

В Одесской области сохраняется по-настоящему зимняя погода. А из-за снега и гололеда ситуация на дорогах сложная. Так, в субботу, 13 января, спасателям пришлось вызволять из ледяного плена пассажирский автобус и легковые авто.
Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.
По информации спасателей, в селе Кошары Южненской территориальной громады Одесского района на скользком участке дороги застрял автобус MAN. Сотрудники ГСЧС вытащили его при помощи своего авто.
В аналогичной ситуации оказался накануне и автомобиль Mercedes Sprinter в Березовском районе вблизи села Анатольевка.
А в Подольском районе, за пределами сел Миронита и Окны, помощь спасателей понадобилась водителям двух транспортных средств, которые не могли преодолеть сложные участки дорог, обледеневшие из-за гололедицы.
Спасатели оперативно высвободили все авто с помощью буксировочных тросов.
Напомним, на сегодняшний день, 14 января, в Одессе и Одесской области было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного юго-западного ветра. По прогнозам, на дорогах сохранится гололедица.