В Одесі відремонтують узвіз Марінеско, щоб урятувати трамвай

Згідно з проектом рішення, яке мають намір винести на обговорення на наступному засіданні виконкому, замовником проектування та виконання робіт з капремонту планують призначити комунальне підприємство «Одесміськелектротранс».

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що запуск трисекційних вагонів «Одіссей МАХ» по спуску Марінеско поки що відкладається – незважаючи на стабілізаційні роботи, які провела компанія-забудовник «Пространство», трамвайні рейки продовжують просідати.

Через проблеми зі спуском Марінеско ставиться під сумнів ефективна робота трамвайного маршруту «Північ-Південь». Під цей проект Одеса закупила 13 трамваїв-велетнів від компанії «Татра-Південь». Перший такий трамвай офіційно презентували у Одесі наприкінці грудня 2023 року.

Раніше зі спуску Марінеско курсував магістральний трамвай №7, який пов’язує селище Котовського з центром міста та житловим масивом Таїрова.

Ремонт спуску Марінеско було розпочато восени 2019 року та закінчено наприкінці липня 2020-го року. Тоді на реконструкцію цієї дороги було витрачено 73 млн грн. Роботами займалася близька до мера Одеси Геннадія Труханова компанія «Ростдорбуд».

Але у 2023 році злощасний спуск знову став проблемною ділянкою: на проїжджій частині утворилися тріщини, а грунт і рейки просіли. Тоді в мерії припустили, що ґрунт на узвозі Марінеско просідає з вини будівельної компанії «Пространство», яка активно забудовує навколишні території висотками.

Торік у травні в мерії заявили, що потрібно провести термінову комплексну експертизу, оскільки процес руйнування спуску триває. На обстеження узвозу з міського бюджету виділили 1140 млн грн. Тоді фахівці дійшли висновку, що стабілізувати його допоможе підпірна стінка. Проблему планували вирішити вже у вересні. Тоді ж були змінені 7-ї та 12-ї трамвайні. маршрути.