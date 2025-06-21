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Уже с первых минут открытия новой инклюзивной площадки в Одессе на локациях проходили спортивные мероприятия;

Новое инклюзивное пространство в Одессе доступно для всех.

Инклюзивная спортивная площадка оборудована современными тренажерами, боксерским рингом, зоной кроссфита, гимнастическим комплексом и всем необходимым для полноценных и комфортных занятий спортом.

Пространство, открытое на пляже «Дельфин», стало продолжением системной работы по развитию спортивной инфраструктуры Трассы здоровья, сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Уже с первых минут открытия на локациях нового пространства проходили спортивные мероприятия.

На верхней площадке состоялись разминка перед матчевой встречей между одесскими боксерскими клубами, мастер-класс по каратэ и тренировка на силовых тренажерах.

Средняя площадка стала центром самбо, настольного тенниса и ушу.

А на нижней локации ветераны войны и лица с инвалидностью испытывали инклюзивные тренажеры. Также здесь состоялся мастер-класс по адаптивному Муай-тай, который провел чемпион мира, участник боевых действий Василий Сорокин.

Как отметил в своем приветственном слове мэр Одессы Геннадий Труханов, это пространство создано по всем нормам и доступно для всех – одесситов, гостей города, людей с инвалидностью, семей с детьми и, конечно, для ветеранов, нуждающихся в физической активности, реабилитации и поддержке.

Инклюзивная спортивная площадка оборудована 12 современными тренажерами, боксерским рингом, зоной кроссфита, гимнастическим комплексом, тренажерами-ялами, столами для тенниса и всем необходимым для полноценных и комфортных занятий спортом.

Как сообщалось ранее, на 11-й станции Большого Фонтана продолжается капитальный ремонт пляжа для людей с инвалидностью.