Ключевые моменты:
- Премию получили десять деятелей искусства из разных сфер культуры — от театра до кинематографа.
- Среди лауреатов есть участник боевых действий в составе ВСУ и активные волонтеры культурной сферы.
Лауреаты премии «Культурная столица — 2025»
- Ирина Ковальская — заслуженная артистка Украины, ведущая актриса Одесского театра музыкальной комедии им. М. Водяного.
- Юрий Кусяк — артист оркестра Одесской Национальной Оперы, фаготист, участник боевых действий в составе ВСУ.
- Надежда Любарская — директор Цеха подготовки съемок Одесской киностудии, специалист по организации кинопроцесса.
- Игорь Геращенко — поэт, актер, народный артист Украины, ведущий мастер сцены Одесского Украинского театра.
- Алла Нирша — заведующая музеем «Иностранные писатели в Одессе», ветеран музейного дела.
- Игорь Пороник — директор Одесского музея западного и восточного искусства, активный участник международных культурных проектов.
- Нинель Наточа — заслуженная артистка Украины, актриса Одесского Украинского театра с широким творческим диапазоном.
- Иван Цуркан — артист-кукловод, заслуженный артист Украины, ведущий мастер сцены Одесского театра кукол.
- Валентина Гульченко — заслуженная артистка Украины, актриса Одесского театра юного зрителя, активная волонтерка.
- Анастасия Букина — джазовая певица, композитор, волонтер, автор вокальной методики.
- Во время церемонии городской голова подчеркнул: «Сегодня мы защищаем культуру так же, как и нашу землю. Именно через музыку, слово, театр, живопись мы показываем миру, кто мы есть». Мероприятие сопровождалось музыкальными выступлениями лауреатов и коллективов городских художественных учреждений.
