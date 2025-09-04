Ключевые моменты:

  • Премию получили десять деятелей искусства из разных сфер культуры — от театра до кинематографа.
  • Среди лауреатов есть участник боевых действий в составе ВСУ и активные волонтеры культурной сферы.

Лауреаты премии «Культурная столица — 2025»

  • Ирина Ковальская — заслуженная артистка Украины, ведущая актриса Одесского театра музыкальной комедии им. М. Водяного.
  • Юрий Кусяк — артист оркестра Одесской Национальной Оперы, фаготист, участник боевых действий в составе ВСУ.
  • Надежда Любарская — директор Цеха подготовки съемок Одесской киностудии, специалист по организации кинопроцесса.
  • Игорь Геращенко — поэт, актер, народный артист Украины, ведущий мастер сцены Одесского Украинского театра.
  • Алла Нирша — заведующая музеем «Иностранные писатели в Одессе», ветеран музейного дела.
  • Игорь Пороник — директор Одесского музея западного и восточного искусства, активный участник международных культурных проектов.
  • Нинель Наточа — заслуженная артистка Украины, актриса Одесского Украинского театра с широким творческим диапазоном.
  • Иван Цуркан — артист-кукловод, заслуженный артист Украины, ведущий мастер сцены Одесского театра кукол.
  • Валентина Гульченко — заслуженная артистка Украины, актриса Одесского театра юного зрителя, активная волонтерка.
  • Анастасия Букина — джазовая певица, композитор, волонтер, автор вокальной методики.
  • Во время церемонии городской голова подчеркнул: «Сегодня мы защищаем культуру так же, как и нашу землю. Именно через музыку, слово, театр, живопись мы показываем миру, кто мы есть». Мероприятие сопровождалось музыкальными выступлениями лауреатов и коллективов городских художественных учреждений.

