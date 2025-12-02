Ключевые моменты:

Запорожская, Одесская и Днепропетровская области подверглись очередным массированным атакам со стороны РФ.

Российские войска нанесли 663 удара по 20 населенным пунктам Запорожской области.

В Днепропетровской области ракеты россиян унесли жизни 4 человек.

Путин инициировал создание «зоны безопасности» на границе с Украиной.

За прошедшие сутки россияне потеряли более 1100 человек личного состава.

РФ нанесла удары по Запорожской и Днепропетровской областях

За последние сутки российские войска нанесли 663 удара по 20 населенным пунктам Запорожской области. Около 380 дронов атаковали ряд населенных пунктов, среди которых Беленькое, Степногорское, Приморское, Орехов, Щербаки и другие. Кроме этого, враг совершил шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня по Гуляйполю, Варваровке, Сладкому и Успеновке.

Добавим, что 249 артиллерийских ударов пришлось на территорию Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Малой Токмачки, Волшебного, Белогорья, Варваровки, Доброполья и Сладкого.

За последний период поступило 34 сообщения о повреждениях жилья и объектов инфраструктуры.

Стоит отметить, что и Днепропетровская область в очередной раз подверглась нападению со стороны российских войск. Пока известно о гибели 4 жителей города Днепр в результате ракетного удара. Общая численность пострадавших составляет 45 человек.

Российская армия применила беспилотники для ударов по Лычковской общине Самаровского района, в результате чего возникли пожары и повреждена инфраструктура.

Межевскую общину Синельниковского района атаковали кассетными авиабомбами (КАБами), в результате чего два человека получили ранения. Также продолжались обстрелы по районам Никопольщины, в частности, Покровской общины, которую обстреляли из артиллерии.

Напомним, в ночь на 2 декабря произошли обстрелы Одесской области, в частности города Болград, который расположен в нескольких километрах от границы Молдовы. Атака была направлена ​​на энергетические объекты региона.

Путин хочет создать «зону безопасности» на российско-украинской границе

Путин инициировал создание «зоны безопасности» на российско-украинской границе. В целом этот проект предусматривает контроль над территориями в Харьковской, Сумской и Черниговской областях. К слову, решение появилось на фоне заявлений Кремля о захвате российскими войсками городов Покровск Донецкой области и Волчанск Харьковской области. Правда, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные уволили Купянск, несмотря на заявления российской стороны.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки российские захватчики потеряли более 1100 военных. Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 175 030 (+1110) человек,

танков — 11 387 единиц,

боевых бронированных машин — 23 679 (+1) единиц,

артиллерийских систем — 34 768 (+14) единиц,

реактивных систем залпового огня — 1 552 единицы,

средств противовоздушной обороны — 1 253 единицы,

самолетов — 430 единиц,

вертолетов — 347 единиц,

беспилотников оперативно-тактического уровня — 86 141 (+51) единиц,

крылатых ракет — 4 024 единицы,

кораблей и катеров — 28 единиц,

подводных лодок — 1 единица,

автомобильной техники и автоцистерн — 68 641 (+58) единиц,

специальной техники – 4 011 (+1) единиц.

